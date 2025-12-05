Η Βαλένθια θα παραταχθεί απέναντι στον Παναθηναϊκό με μία νέα απουσία της τελευταίας στιγμής.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telekom Center Athens στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής. Οι «πράσινοι» σκοπεύουν να συνεχίσουν το σερί των 4 νικών (9-4), όσο οι Ισπανοί πραγματοποιούν μία εξαιρετική σεζόν με βαθμολογία 8-5.

H ομάδα του Εργκίν Άταμαν θα παραταχθεί χωρίς τους Τσέντι Όσμαν, Ρισόν Χολμς και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, ενώ εκτός δωδεκάδας έμεινε ο Γιάννης Κουζέλογλου και φυσικά ο Ματίας Λεσόρ.

Η Βαλένθια έχει κι εκείνη μία απουσία της τελευταίας στιγμής. Ο λόγος για τον Τζιν Μοντέρο, που όπως ανέφερε ο προπονητής της ομάδας, έχει τζετ λαγκ. Επίσης εκτός είναι και ο Τσάβι Λόπεθ-Αροστέγι, ο οποίος αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό στο δεξί του πόδι. Συγκεκριμένα αποχώρησε από την προπόνηση της περασμένης Δευτέρας με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ και από το συγκεκριμένο παιχνίδι.