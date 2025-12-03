Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Χωρίς Λόπεθ-Αροστέγι στην Αθήνα
Ένας παίκτης που χρησιμοποιείται περισσότερο στο τρίτο rotation δεν θα είναι στην διάθεση του Πέδρο Μαρτίνεθ για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό (5/12, 21:15) στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
Ο λόγος για τον Τσάβι Λόπεθ-Αροστέγι, ο οποίος αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό στο δεξί του πόδι. Συγκεκριμένα αποχώρησε από την προπόνηση της περασμένης Δευτέρας με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ και από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Όπως ανέφερε η Βαλένθια η αποθεραπεία του θα καθορίσει το πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στις προπονήσεις με τους συμπαίκτες του.
Ο Λόπεθ-Αροστέγι έχει αγωνιστεί σε όλα και όλα πέντε ματς της φετινής Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 0.4 πόντους, 1 ριμπάουντ και 0.8 ασίστ ανά 06:21 λεπτά συμμετοχής.
