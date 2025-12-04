Επιστροφές αλλά και.... νέες απουσίες για τον Παναθηναϊκό AKTOR ενόψει του αγώνα με την Βαλένθια για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Νέο πρόβλημα προέκυψε στις τάξεις των «πρασίνων» λίγο πριν από την αναμέτρηση με την ισπανική ομάδα.

Συγκεκριμένα ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ υπέστη διάστρεμμα και τέθηκε νοκ άουτ, ενώ παραμένουν εκτός και οι Τσέντι Όσμαν, Ρισόν Χολμς. Βέβαια υπάρχουν και... ευχάριστα νέα ενόψει την αναμέτρησης με την Βαλένθια.

Συγκεκριμένα ο Ομέρ Γιούρτσεβεν θα είναι και πάλι στην διάθεση του Εργκίν Άταμαν, όπερ και σημαίνει ότι θα έχει δύο σέντερ, πλέον, στην 12άδα της ομάδας. Κανονικά υπολογίζεται και ο Βασίλης Τολιόπουλος ο οποίος με τη σειρά του ξεπέρασε τη θλάση που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες εβδομάδες, δίνοντας το «παρών» και στα ματς της Εθνικής Ελλάδας.

Το «παρών» θα δώσει και ο Τζέριαν Γκραντ ο οποίος με τη σειρά του ταλαιπωρήθηκε από γαστρεντερίτιδα τα τελευταία 24ωρα.