Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos και το Μίλωνας - Άρης
Σήμερα Δευτέρα (1/12) οι Galacticos έρχονται στο στούντιο του Gazzetta στις 14:00 για να σχολιάσουν όλα όσα έγιναν στη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League, μετά τη νίκη της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και το 3-2 του ΠΑΟΚ επί του Λεβαδειακού. Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ, σύνδεση με Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο από τη Θεσσαλονίκη.
Στις 20:30, ο Μίλωνας υποδέχεται τον Άρη στην 7η αγωνιστική της Volley League Γυναικών σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2.
Στο ποδόσφαιρο, στις 21:45 η Μπολόνια θα τεθεί αντιμέτωπη στην έδρα της με την Κρεμονέζε (Cosmote Sport 2) και στις 22:00, η Ράγιο Βαγιεκάνο θα φιλοξενήσει τη Βαλένθια (Nova Sports 1).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos (14:00, Gazzetta Youtube)
- Μίλωνας - Άρης (20:30, ΕΡΤ2)
- Μπολόνια - Κρεμονέζε (21:45, Cosmote Sport 2)
- Ράγιο Βαγιεκάνο - Βαλένθια (22:00, Nova Sports 1)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.