Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας με τους Galacticos και τις αναμετρήσεις σε Volley League και Serie A.

Σήμερα Δευτέρα (1/12) οι Galacticos έρχονται στο στούντιο του Gazzetta στις 14:00 για να σχολιάσουν όλα όσα έγιναν στη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League, μετά τη νίκη της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και το 3-2 του ΠΑΟΚ επί του Λεβαδειακού. Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ, σύνδεση με Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο από τη Θεσσαλονίκη.

Στις 20:30, ο Μίλωνας υποδέχεται τον Άρη στην 7η αγωνιστική της Volley League Γυναικών σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2.

Στο ποδόσφαιρο, στις 21:45 η Μπολόνια θα τεθεί αντιμέτωπη στην έδρα της με την Κρεμονέζε (Cosmote Sport 2) και στις 22:00, η Ράγιο Βαγιεκάνο θα φιλοξενήσει τη Βαλένθια (Nova Sports 1).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας