Κοντά σε sold out το ματς του Ολυμπιακού με τη Φενέρ για την 14η αγωνιστική της Euroleague (4/12), αφού έχουν μείνει απούλητα περίπου 200 εισιτήρια.

Καρφίτσα δεν θα πέφτει στην αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής των Πειραιωτών κόντρα στην Φενέρ (4/12, 21:15). Προς sold out οδεύει η αναμέτρηση αφού τα εισιτήρια κάνουν φτερά και έχουν μείνει περίπου 200.

Για άλλη μια φορά ο κόσμος του Ολυμπιακού δείχνει πως είναι δίπλα στην ομάδα και θα την ενισχύσει κόντρα στο σύνολο του Σάρας με σκοπό να σπρώξει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα σε άλλη μια νίκη.

Κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ σε ένα πολύ απαιτητικό ματς, όπου ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά το αρνητικό αποτέλεσμα στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα.