Ολυμπιακός: Προς sold out το ματς με Φενέρ
Καρφίτσα δεν θα πέφτει στην αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής των Πειραιωτών κόντρα στην Φενέρ (4/12, 21:15). Προς sold out οδεύει η αναμέτρηση αφού τα εισιτήρια κάνουν φτερά και έχουν μείνει περίπου 200.
Για άλλη μια φορά ο κόσμος του Ολυμπιακού δείχνει πως είναι δίπλα στην ομάδα και θα την ενισχύσει κόντρα στο σύνολο του Σάρας με σκοπό να σπρώξει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα σε άλλη μια νίκη.
Κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ σε ένα πολύ απαιτητικό ματς, όπου ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά το αρνητικό αποτέλεσμα στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.