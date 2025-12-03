Χολ: «Να παίξουμε το μπάσκετ του Ολυμπιακού»

Ο Ντόντα Χολ στάθηκε στο μπάσκετ που πρέπει να παίξει ο Ολυμπιακός κόντρα στην Φενέρ (4/12).

Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με την Φενέρ στο ΣΕΦ (4/12, 21:15), σε ένα ματς που αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Εβάν Φουρνιέ. Ο Ντόντα Χόλ μίλησε για το παιχνίδι και στάθηκε στο τι πρέπει να κάνει η ομάδα του για να φτάσει στη νίκη.

Για το ρεπό που είχαν οι παίκτες και την ξεκούραση: «Δεν ήταν μία εβδομάδα, ήταν δύο μέρες. Όμως η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις δύο μέρες γεμίσαμε τις μπαταρίες μας, νιώθουμε καλύτερα, νιώθω πιο φρέσκος και θεωρώ ότι στο αυριανό παιχνίδι θα έχουμε καλύτερο mindset».

Για το τι πρέπει να κάνει η ομάδα του με τη Φενέρ: «Πρώτα πρέπει να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας. Θα πρέπει να προστατέψουμε τη μπάλα, να πάρουμε τα ριμπάουντ, να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις και να παίξουμε το μπάσκετ του Ολυμπιακού».

Για ταιριάζει στο στυλ του το μπάσκετ της ομάδας του: «Ναι, στο μεγαλύτερο μέρος του, ταιριάζει ειδικά με τα pick n' roll. Και βέβαια όμως εξαρτάται κάθε φορά κι από τον αντίπαλο. Ταιριάζει το στυλ του Ολυμπιακού και είναι καλό για μένα».

Παναγιώτης Αρταβάνης