Παράταση παίρνει το σίριαλ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με την Παρτίζαν. Αυτός είναι ο λόγος αναβολής της συνάντησης.

Η σημερινή ημέρα (29/11) αναμενόταν να αποτελέσει ορόσημο για την Παρτίζαν, καθώς είχε προγραμματιστεί νέος κύκλος επαφών σήμερα στις 12 μ.μ.ώρα Ελλάδας με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μετά την παραίτηση που υπέβαλε ο Σέρβος προπονητής και η οποία δεν έγινε δεκτή από τη διοίκηση.

Ωστόσο, το σίριαλ ανάμεσα στην Παρτιζάν και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς συνεχίζεται αδιάκοπα και φαίνεται πως δεν θα έχει σύντομα τέλος, καθώς η πολυαναμενόμενη συνάντηση αναβλήθηκε και μετατέθηκε για τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Ο λόγος της αναβολής

Σύμφωνα με πληροφορίες των σέρβικων μέσων, η αναβολή ήρθε έπειτα από αίτημα μελών του Δ.Σ. που βρίσκονται στο εξωτερικό και δεν ήταν εφικτό να επιστρέψουν εγκαίρως στο Βελιγράδι. Έτσι, η κρίσιμη σύσκεψη μεταφέρεται για τις επόμενες ημέρες, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό για τον σχεδιασμό της ομάδας.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στο σημερινό πρόγραμμα της Παρτιζάν, καθώς έχει προγραμματιστεί προπόνηση για το απόγευμα του Σαββάτου. Το ερώτημα που πλανάται είναι σαφές: Ποιος θα ηγηθεί της ομάδας μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση;

Υπενθυμίζεται ότι ο Ομπράντοβιτς έχει ήδη υποβάλει την αμετάκλητη παραίτησή του, με τη διοίκηση να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον μεταπείσε. Την ίδια στιγμή, η ομάδα ενημέρωσε την Παρασκευή (28/11) για την αποχώρηση του Ζόραν Σάβιτς, ο οποίος μέχρι πρότινος είχε κομβικό ρόλο στο οργανόγραμμα του συλλόγου.