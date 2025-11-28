Παρτίζαν: Πρόστιμο από την Euroleague και μερικό κλείσιμο της εξέδρας
Το ποσό των 40.000 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει η Παρτίζαν για περιστατικά που προκλήθηκαν από τους φιλάθλους της ομάδας στην αναμέτρηση κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.
Επιπλέον στο αμέσως επόμενο εντός έδρας παιχνίδι η Παρτίζαν θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το 80% της συνολικής χωρητικότητας της «Belgrade Arena» καθώς η τιμωρία προβλέπει να κλείσουν και κάποιες συγκεκριμένες θύρες.
Η ανακοίνωση της Euroleague
«Η Partizan Mozzart Bet Belgrade τιμωρήθηκε με πρόστιμα συνολικού ύψους 40.000€, καθώς και με έναν αγώνα που θα διεξαχθεί με περιορισμό στο 80% της χωρητικότητας της έδρας της, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος συγκεκριμένων θυρών, λόγω πολλαπλών περιστατικών που προκλήθηκαν από τους φιλάθλους της κατά τη διάρκεια του αγώνα Partizan Mozzart Bet Belgrade – Fenerbahce Beko Istanbul, σύμφωνα με τα άρθρα 29.1.f) και 29.2.g) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball. Ο περιορισμός χωρητικότητας της αρένας τελεί υπό αναστολή για τη σεζόν 2025-26, σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Πειθαρχικού Κώδικα, και θα εφαρμοστεί σε περίπτωση που ο σύλλογος διαπράξει νέα παράβαση του Άρθρου 29.1.f).»»
