Παρελθόν αποτελεί ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εδώ και μερικές ώρες από τον πάγκο της Παρτιζαν, με τους Σέρβους να δημοσιεύουν ένα συγκινητικό βίντεο για τον ίδιο.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σόκαρε το ευρωπαϊκό μπάσκετ μετά την απόφασή του να αποχωρήσει από τον πάγκο της Παρτιζάν.

Οι Σέρβοι μέσω ανάρτησή τους, αποχαιρέτησαν τον έμπειρο τεχνικό με ένα συγκινητικό βίντεο που αναφέρει:



«Σε ευχαριστούμε, Ζέλικο»