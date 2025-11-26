Παρτιζάν: Το συγκινητικό βίντεο για τον Ομπράντοβιτς
Παρελθόν αποτελεί ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εδώ και μερικές ώρες από τον πάγκο της Παρτιζαν, με τους Σέρβους να δημοσιεύουν ένα συγκινητικό βίντεο για τον ίδιο.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σόκαρε το ευρωπαϊκό μπάσκετ μετά την απόφασή του να αποχωρήσει από τον πάγκο της Παρτιζάν.
Οι Σέρβοι μέσω ανάρτησή τους, αποχαιρέτησαν τον έμπειρο τεχνικό με ένα συγκινητικό βίντεο που αναφέρει:
«Σε ευχαριστούμε, Ζέλικο»
Δείτε το βίντεο:
Hvala ti, Željko!#KKPartizan pic.twitter.com/GnhDbqLW4A— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) November 26, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.