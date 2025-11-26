Ο Κένεθ Φαρίντ αποτελεί το σημείο αναφοράς του Παναθηναϊκού τις δύο τελευταίες εβδομάδες και μιλώντας στο Gazzetta άνοιξε εμμέσως πλην σαφώς τον δρόμο της παραμονής του.

Όταν ρωτήθηκε ο Εργκίν Άταμαν για το «turning point» του Παναθηναϊκού και πώς κατάφεραν οι «πράσινοι» να αλλάξουν ολοκληρωτικά εικόνα μετά την «διαβολοβδομάδα» και τις δύο νίκες σε Παρίσι και Μαδρίτη, χρησιμοποίησε δύο λέξεις: «Κένεθ Φαρίντ». Και έτσι είναι.

Η παρουσία του Αμερικανού σέντερ έχει αλλάξει άρδην το συνολικό πρόσωπο της ομάδας, αποτελώντας τον κομβικό παίκτη που έλειπε από τη frontline του Παναθηναϊκού. Ειδικά από τη στιγμή που και οι τρεις σέντερ ήταν εκτός δράσης λόγω τραυματισμών. Μπορεί ο Φαρίντ να ήρθε από το... άγνωστο πρωτάθλημα της Ταϊβάν, μπορεί η καριέρα του να είχε πτωτική πορεία αλλά παρέμενε ένας άκρως ποιοτικός παίκτης με πολλά «γαλόνια» στο NBA.

Μέσα σε διάστημα 20 ημερών, ο Αμερικανός σέντερ έχει γίνει βασικός και αναντικατάστατος στις τάξεις του Παναθηναϊκού μετρώντας σε τέσσερα ματς της Euroleague κατά μέσο όρο 13.5 πόντους, 7.5 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ, 2 τάπες και 19.8 βαθμούς στο PIR, σουτάροντας με 65% στα δίποντα και 64% στις βολές.

Μετά την αναμέτρηση με την Παρτίζαν όπου ο Παναθηναϊκός σημείωσε την 4η σερί του νίκη στην Euroleague, ο Κένεθ Φαρίντ μίλησε στην κάμερα του Gazzetta για την έως τώρα εμπειρία του με τον Παναθηναϊκό ενώ απάντησε και στην ερώτηση για την ανανέωση του συμβολαίου του τον ερχόμενο Ιανουάριο.

«Δεν παίρνουν πολλοί αυτές τις ευκαιρίες στα 36 τους»

- Η πρώτη ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό είναι: από πού βρίσκεις τόση ενέργεια;

«Πάντα είχα ενέργεια. Αστείρευτη ενέργεια, ειδικά όταν παίζω μπάσκετ. Μου αρέσει πολύ το παιχνίδι, οπότε το να βγαίνω στο γήπεδο μπροστά σε αυτούς τους φιλάθλους, και ειδικά μπροστά στους δικούς μας, που είναι από τους πιο «ηλεκτρισμένους» στην Euroleague, αν όχι οι πιο «ηλεκτρισμένοι», με κάνει πραγματικά χαρούμενο που αποτελώ μέρος αυτού.»

- Έπαιξες πολλά χρόνια στο ΝΒΑ και τώρα αγωνίζεσαι στην EuroLeague. Μπορείς να κάνεις μια σύγκριση μεταξύ τους; Είναι το ίδιο είδος μπάσκετ ή όχι;

«Στην EuroLeague οι ομάδες «κλείνουν» περισσότερο τη ρακέτα. Μερικές φορές γίνεται δύσκολο αν δεν έχεις αρκετούς καλούς σουτέρ στο παρκέ, γιατί οι αντίπαλοι μπορούν και κλείνουν ακόμη περισσότερο τη ρακέτα. Στο ΝΒΑ υπάρχει περισσότερη αθλητικότητα, πιο θεαματικές φάσεις και περισσότεροι αθλητές αυτού του τύπου. Αλλά και στην EuroLeague υπάρχουν παίκτες ανάλογου επιπέδου. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς, για παράδειγμα, είδατε τι έκανε σήμερα με το κάρφωμά του. Και υπάρχουν κι άλλοι σαν κι αυτόν που μπορούν να βάλουν μεγάλα νούμερα, να καρφώσουν και να κάνουν κοψίματα. Για εμένα, η μόνη ουσιαστική διαφορά είναι ότι δεν υπάρχουν τα τρία δευτερόλεπτα στη ρακέτα για τον παίκτη που αμύνεται, που κάνει πιο δύσκολα κάποια πράγματα στην επίθεση, ειδικά μέσα στη ρακέτα».

- Όταν υπέγραψες στον Παναθηναϊκό, τι σκεφτόσουν; Σκέφτηκες ότι μέσα σε δύο εβδομάδες θα ήταν έτσι τα πράγματα – η ατμόσφαιρα, η ομάδα, το σερί νικών;

«Ήρθα εδώ για να παίξω μπάσκετ. Όλα τα υπόλοιπα είναι για μένα το κερασάκι στην τούρτα. Και το ότι συνεχίζουμε να μαζεύουμε νίκες, είναι... ας πούμε τα επιπλέον «κερασάκια». Είμαι χαρούμενος που αποτελώ μέρος αυτής της προσπάθειας, που οι συμπαίκτες μου με εμπιστεύονται, οι προπονητές μου με εμπιστεύονται και ο οργανισμός (του Παναθηναϊκού) το ίδιο. Στην ηλικία των 36 ετών, πολλοί δεν παίρνουν τέτοιες ευκαιρίες για να παίξουν σε αυτό το επίπεδο. Και όχι μόνο να παίξουν αλλά να είναι πενταδάτοι και να είναι επιδραστικοί. Με κάνει χαρούμενο που τα κατάφερα και με κάνει χαρούμενο που περίμενα για να έρθει αυτή η ευκαιρία.»

«Χαρούμενος που έχω αυτά τα γκαρντ δίπλα μου»

- Υπάρχει κάποια συζήτηση για το συμβόλαιο μετά τον Ιανουάριο;

«Δεν έχω κάτι να πω. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Εγώ είμαι απλώς χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ τώρα, και θα δούμε τι θα αποφασίσει η διοίκηση.»

- Παίζεις δίπλα στον Σλούκα και στον Κέντρικ Ναν, δύο παίκτες που πασάρουν εξαιρετικά. Είναι πιο εύκολο για σένα να παίζεις έχοντας αυτούς τους γκαρντ δίπλα σου; Γιατί μετά το παιχνίδι με τη Ρεάλ ανέβασες και ένα story που τους ανέφερες, γράφοντας «τα γκαρντ μου».

«Ναι, είμαι πραγματικά χαρούμενος που τους έχω ως γκαρντ μου. Όπως είπες, ο Σλούκας, ο Τι Τζέι, ο Κέντρικ και ο Τζέριαν με ψάχνουν στο γήπεδο, και τους ψάχνω κι εγώ. Προσπαθώ να τους ανοίγω χώρους, να βοηθάω στην άμυνα, να σταματώ την μπάλα και να επιστρέφω στον παίκτη μου. Κάνω όλες αυτές τις μικρές λεπτομέρειες ώστε να μπορούν εκείνοι να αποδίδουν επιθετικά, αλλά και αμυντικά.»

- Τέλος, τι άλλο θα φέρει ο Κένεθ Φαρίντ στον Παναθηναϊκό;

«Δεν ξέρω. Θα μετράμε τις μέρες και θα δούμε τι θα γίνει μετά τη διακοπή. Χρειαζόμαστε όλοι λίγη ξεκούραση. Όταν τελειώσει αυτό το διάστημα, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.»