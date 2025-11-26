Yπέροχος ο γιος του Γουίλιαμς Γκος: Διέκοψε flash interview για να χαιρετήσει τον προπονητή (vid)
Η Ζάλγκιρις παρατάχθηκε κόντρα στη Μπασκόνια μετρώντας τρεις συνεχόμενες ήττες, αλλά ο Σιλβέν Φρανσίσκο (23π., 11ασ.) το πήρε πάνω του και οι Λιθουανοί έκαναν επιμέρους σκορ 28-13 στο τέταρτο δεκάλεπτο, φτάνοντας στη νίκη με 82-67.
Πάντως μετά το τέλος της αναμέτρησης την παράσταση έκλεψε ο γιος του Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος. Ο προπονητής της ομάδας, Μασιούλις μιλούσε στη flash interview και εκεί εμφανίστηκε ο γιος του γκαρντ των Λιθουανών και τον χαιρέτησε, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να διακόψει για λίγο τη συνέντευξη. Το απόλαυσε και ο Μασιούλις που έσκασε ένα χαμόγελο και χαιρέτησε τον πιτσιρικά.
Φοβερή στιγμή!
