Παναθηναϊκός: Οι... διαπραγματεύσεις Σλούκα-Άταμαν για τα ρεπό και οι πανηγυρισμοί στο τέλος (vid)

Σλούκας
Ένα εντυπωσιακό video από τα όσα έγιναν στα αποδυτήρια μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρτίζαν δημοσίευσε η πράσινη ΚΑΕ.

Με τρομερή 3η περίοδο και σερί 25-0 ο Παναθηναϊκός καθάρισε την Παρτίζαν (91-69) και έστησε πάρτι στο Telekom Center, πατώντας στην κορυφή. Απολαυστικοί ήταν οι Ναν, Σλούκας, Φαρίντ, Χουάντσο.

Μετά το τέλος το κλίμα στα αποδυτήρια ήταν πανηγυρικό. Ο Κώστας Σλούκας ήταν εκείνος που πρότεινε 4ημερο ρεπό, ο Εργκίν Άταμαν το έδωσε και προκάλεσε ντελίριο ενθουσιασμού.

«Συγχαρητήρια. Δεν θα πω πολλά για το παιχνίδι, διότι γνωρίζω δεν είναι αυτό που σας ενδιαφέρει αυτή την στιγμή. Αυτό που σας ενδιαφέρει ξέρω τι είναι. Οπότε πόσες μέρες ρεπό θέλετε;», είπε προς τον Σλούκα ο Άταμαν.

Σλούκας

«Την Κυριακή ατομική προπόνηση. Τη Δευτέρα κανονική προπόνηση», απάντησε ο Σλούκας.

 

Και κάπου εκεί ο Τούρκος head coach έδωσε 4 μέρες άδειας στους «πράσινους». «Οκ. Ατομική προπόνηση την Κυριακή, ομαδική τη Δευτέρα».

Δείτε το video των πράσινων

     

