Παναθηναϊκός: Οι... διαπραγματεύσεις Σλούκα-Άταμαν για τα ρεπό και οι πανηγυρισμοί στο τέλος (vid)
Με τρομερή 3η περίοδο και σερί 25-0 ο Παναθηναϊκός καθάρισε την Παρτίζαν (91-69) και έστησε πάρτι στο Telekom Center, πατώντας στην κορυφή. Απολαυστικοί ήταν οι Ναν, Σλούκας, Φαρίντ, Χουάντσο.
Μετά το τέλος το κλίμα στα αποδυτήρια ήταν πανηγυρικό. Ο Κώστας Σλούκας ήταν εκείνος που πρότεινε 4ημερο ρεπό, ο Εργκίν Άταμαν το έδωσε και προκάλεσε ντελίριο ενθουσιασμού.
«Συγχαρητήρια. Δεν θα πω πολλά για το παιχνίδι, διότι γνωρίζω δεν είναι αυτό που σας ενδιαφέρει αυτή την στιγμή. Αυτό που σας ενδιαφέρει ξέρω τι είναι. Οπότε πόσες μέρες ρεπό θέλετε;», είπε προς τον Σλούκα ο Άταμαν.
«Την Κυριακή ατομική προπόνηση. Τη Δευτέρα κανονική προπόνηση», απάντησε ο Σλούκας.
Και κάπου εκεί ο Τούρκος head coach έδωσε 4 μέρες άδειας στους «πράσινους». «Οκ. Ατομική προπόνηση την Κυριακή, ομαδική τη Δευτέρα».
Δείτε το video των πράσινων
A post-game talk that took an… unexpected turn. ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 26, 2025
When Coach Ergin Ataman asked the big question, our captain Kostas Sloukas didn’t hold back and the negotiation that followed? Pure gold.
How many days off did our players actually get? 👀
Enjoy the full speech exclusively on… pic.twitter.com/c2oXuqVeZ4
