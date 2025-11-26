Η κίνηση όλο νόημα του Κώστα Σλούκα τη στιγμή που τον αποθέωνε ο κόσμος του Παναθηναϊκού.

Εδώ και τρία χρόνια ο Κώστας Σλούκας αποθεώνεται σε κάθε ευκαιρία από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, καθώς είναι ο ηγέτης της ομάδας, εντός και εκτός του γηπέδου. Ειδικά φέτος, αυτό που γίνεται με τον αρχηγό του «τριφυλλιού» δεν έχει προηγούμενο, καθώς το τελευταίο διάστημα οι εμφανίσεις του είναι η μία καλύτερη από την άλλη...

Κάτι που κάνει την αποθέωση που γνωρίζει ακόμα πιο ζεστή. Όπως έγινε δηλαδή στο χθεσινό παιχνίδι με την Παρτιζάν, στο οποίο οι «πράσινοι» κατάφεραν να προσθέσουν ακόμα μία νίκη στο ενεργητικό τους.

Με την διαφορά να έχει ξεφύγει στους 27 πόντους στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου, ο Εργκίν Αταμάν τράβηξε τον Κώστα Σλούκα στον πάγκο για να περάσει στο παιχνίδι τον Τι Τζέι Σορτς και τότε ο κόσμος άρχισε να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, τους ευχαρίστησε και απάντησε χτυπώντας το χέρι στην καρδιά του, όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω video...