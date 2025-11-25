Ομπράντοβιτς: «Σταματήσαμε να παίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο... »

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις του μετά την ήττα της Παρτίζαν από τον Παναθηναϊκό εκθείασε τους «πράσινους» και υπογράμμισε τις παθογένειες της ομάδας του.

Με τρομερή 3η περίοδο και σερί 25-0 ο Παναθηναϊκός ισοπέδωσε την Παρτίζαν (91-69) και έστησε πάρτι στο Telekom Center έχοντας σε εξαιρετική μέρα τους Κέντρικ Ναν, Κώστα Σλούκα, Κένεθ Φαρίντ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε μετά την απογοητευτική εικόνα της ομάδας του που έφερε και την ήττα τονίζοντας την σπουδαία ομάδα που έχει το τριφύλλι.

Αναλυτικά

«Ο Παναθηναϊκός έπαιξε εξαιρετικά. Εμείς σταματήσαμε να παίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Συγχαρητήρια, έχουν τρομερή ομάδα και έπαιξαν εξαιρετικό μπάσκετ».