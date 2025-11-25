Ο Κένεθ Φαρίντ απελευθέρωσε για ακόμα μία φορά τον... Manimal ξεσηκώνοντας τον Κώστα Σλούκα στο Παναθηναϊκός - Παρτίζαν.

Mετά τη νίκη επί του Ντουμπάι BC, ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε την Παρτίζαν στο Τelekom Center Athens ψάχνοντας το 4ο σερί θετικό αποτέλεσμα στη Euroleague.

Μπορεί η εκκίνηση να μην ήταν ιδανική στο πρώτο δεκάλεπτο για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν, όμως το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «πράσινων», ο Κένεθ Φαρίντ, φαίνεται να συνεχίζει με τον ρυθμό που είχε στις προηγούμενες τρεις εντυπωσιακές του εμφανίσεις με τη φανέλα του τριφυλλιού.

Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τον ίδιο να έχει απολογισμό 8 πόντους και 4 ριμπάουντ (εκ των οποίων τα 2 επιθετικά), ωστόσο ξεχώρισε για τα εντυπωσιακά του καρφώματα μετά τις υπέροχες συνεργασίες του με τον Τι Τζέι Σορτς και τον Κώστα Σλούκα. Μάλιστα, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού φαίνεται να απολαμβάνει την άφιξη του Φαρίντ στην ομάδα, αφού μετά το alley oop κάρφωμά του από ασίστ του Σορτς, ο Σλούκας σηκώθηκε από τη θέση του πανηγυρίζοντας.