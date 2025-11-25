Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποθεώθηκε κατά την είσοδό του στο Telekom Center Athens για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν.

Mετά τη νίκη επί του Ντουμπάι BC, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρτίζαν στο Τelekom Center Athens (21:15, Novasports Prime, live Gazzetta) και θα ψάξει το 4ο σερί θετικό αποτέλεσμα στη Euroleague.

Στο 8-4 το τριφύλλι, στο 4-8 η ομάδα από τη Σερβία.

Φυσικά, όπως κάθε φορά, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος κάθε φορά που επιστρέφει στην έδρα της ομάδας με την οποία διέπρεψε και κέρδισε 5 τίτλους EuroLeague για 13η φορά.

Η υποδοχή ήταν θερμή για τον «Ζοτς» με όλο το γήπεδο να φωνάζει το όνομα του κι εκείνον να ευχαριστεί με τον τρόπο του την εξέδρα.