Παναθηναϊκός: Ο Ομπράντοβιτς επέστρεψε για 13η φορά και γνώρισε για 13η φορά την αποθέωση!
Mετά τη νίκη επί του Ντουμπάι BC, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρτίζαν στο Τelekom Center Athens (21:15, Novasports Prime, live Gazzetta) και θα ψάξει το 4ο σερί θετικό αποτέλεσμα στη Euroleague.
Στο 8-4 το τριφύλλι, στο 4-8 η ομάδα από τη Σερβία.
Φυσικά, όπως κάθε φορά, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος κάθε φορά που επιστρέφει στην έδρα της ομάδας με την οποία διέπρεψε και κέρδισε 5 τίτλους EuroLeague για 13η φορά.
Η υποδοχή ήταν θερμή για τον «Ζοτς» με όλο το γήπεδο να φωνάζει το όνομα του κι εκείνον να ευχαριστεί με τον τρόπο του την εξέδρα.
☘️👏 Η αποθέωση από τους φίλους του παναθηναϊκού στον άνθρωπο που τους…. χάρισε πέντε Ευρωλίγκες #paobc pic.twitter.com/UeUvUxEdfo— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 25, 2025
