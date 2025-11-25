Δείτε πότε είναι προγραμματισμένο το επόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR στην Euroleague με αντίπαλο τη Βαλένθια.

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρτίζαν με 91-69 για την 13η αγωνιστική της Euroleague, οι «πράσινοι» στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην... 5η σερί τους νίκη!

Επόμενος αντίπαλος των «πρασίνων» για την 14η αγωνιστική είναι η Βαλένθια, και πάλι στο «Telekom Center Athens», εκεί όπου θα κλείσουν το «πακέτο» των τριών συνεχόμενων εντός έδρας αγώνων.

Το εν λόγω παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 21:15.