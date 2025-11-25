Παναθηναϊκός: Η μέρα, η ώρα και ο επόμενος αντίπαλος των «πρασίνων»
Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρτίζαν με 91-69 για την 13η αγωνιστική της Euroleague, οι «πράσινοι» στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην... 5η σερί τους νίκη!
Επόμενος αντίπαλος των «πρασίνων» για την 14η αγωνιστική είναι η Βαλένθια, και πάλι στο «Telekom Center Athens», εκεί όπου θα κλείσουν το «πακέτο» των τριών συνεχόμενων εντός έδρας αγώνων.
Το εν λόγω παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 21:15.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.