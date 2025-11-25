Xωρίς Νιλικίνα και ΜακΚίσικ θα ταξιδέψει ο Ολυμπιακός στο Βελιγράδι για το ματς με Ερυθρό Αστέρα (26/11, 20:30).

Σημαντικές απουσίες σε άλλο ένα ματς για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Δεν θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι με την αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα (26/11, 20:30) ο Φρανκ Νιλικίνα, λόγω μυϊκού σπασμού στον αριστερό μηρό.

Εκτός και ο Σακίλ ΜακΚίσικ , ο οποίος έχει τενοντίτιδα ορθού κοιλιακού. Δεν θα ταξιδέψει στην πρωτεύουσα της Σερβίας και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, καθώς έχει ενσωματωθεί στις προπονήσεις της Εθνικής Ελλάδος

Αυτό σημαίνει πως στην 12αδα για το ματς με τον Ερυθρό θα είναι ο Όμηρος Νετζηπογλου.

Τόσο οι Πειραιώτες όσο και η ομάδα του Ομπράντοβιτς έχουν 8 νίκες και 4 ήττες μέχρι τώρα στη Euroleague. Ο Ολυμπιακός προέρχεται από νίκη με 98-86 επί της Παρί και οι Σέρβοι ηττήθηκαν με 76-73 εκτός έδρας από τη Βαλένθια.