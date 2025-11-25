Το Gazzetta παρουσιάζει τα δεδομένα για το συμβόλαιο του Κένεθ Φαρίντ με τον Παναθηναϊκό.

Ο Κένεθ Φαρίντ είναι παίκτης του Παναθηναϊκού από τις 9 Νοέμβρη, με τους Πράσινους να ανακοινώνουν τότε την απόκτησή του με συμβόλαιο διάρκειας δύο μηνών με την προοπτική ανανέωσής του για άλλους πέντε μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Ο Manimal έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά την καριέρα του στην ομάδα του Αταμάν, αφού ήταν πρωταγωνιστής στις τρεις σερί νίκες κόντρα σε Παρί, Ρεάλ και Ντουμπάι, έχοντας σε τρία ματς, 14 πόντους μέσο όρο, 7,7 ριμπάουντ, 1,7 ασίστ και 2,3 τάπες, τρελαίνοντας με αυτόν τον τρόπο τον δείκτη του PIR, που έχει φτάσει στο 22,7.

Είναι, λοιπόν, εύλογο το τι ισχύει με το συμβόλαιο του πρώην NBAer με το τριφύλλι.

Τι προβλέπεται στο συμβόλαιο

Βάσει συμβολαίου, λοιπόν, η συμφωνία του με τον Παναθηναϊκού εκπνέει τυπικά στις 9 Ιανουαρίου, ωστόσο, εδώ υπάρχει μια πολύ σημαντική παράμετρος.

Συγκεκριμένα, το τριήμερο 5-7 Γενάρη μπορούν να μετακινηθούν παίκτες από μία ομάδα της Euroleague στην άλλη. Οπότε είναι και το μοναδικό διάστημα που θα μπορούσε ο Φαρίντ να ψάξει άλλη ομάδα αν έφευγε από τον Παναθηναϊκό και με τις εμφανίσεις που έχει πραγματοποιήσει, δεν θα... ανακάλυπτε κάποιος την Αμερική ότι θα υπήρχαν ανταγωνίστριες ομάδες από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση που θα επιθυμούσαν τη συμφωνία μαζί του.

Η πλευρά του τριφυλλιού μπορεί να ειδοποιήσει τον παίκτη για το αν θέλει να τον κρατήσει μέχρι και μερικές ημέρες πριν. Αν του διαμηνύσει πως επιθυμεί να τον διατηρήσει στο ρόστερ του, τότε ενεργοποιείται το «+5 μήνες». Από την άλλη, αν τον ενημερώσει πως δεν θα τον κρατήσει, ο παίκτης θα μείνει ελεύθερος και θα ψάξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Μέχρι στιγμής ο Αμερικανός ψηλός έχει αγωνιστεί σε τρία ματς της Euroleague δείχνει ότι απολαμβάνει την καθημερινότητά του στον Παναθηναϊκό, όπως φάνηκε και με τις αντιδράσεις στις εκδηλώσεις λατρείας των φιλάθλων του «τριφυλλιού» στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Ντουμπάι, οπότε όλα εξαρτώνται από τις διαθέσεις των «πρασίνων».