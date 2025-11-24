Παναθηναϊκός: Χωρίς Όσμαν-Γιούρτσεβεν με Παρτίζαν
Με σημαντικές απουσίες θα φιλοξενήσει την Παρτίζαν (25/11. 21:15) ο Παναθηναϊκός. Δεν θα αγωνιστούν οι Ομέρ Γιούρτσεβεν, Τσέντι Όσμαν και Βασίλης Τολιόπουλος, οπως φυσικά και οι Λεσόρ και Χολμς.
Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν είχε υποστεί θλάση στον αριστερό προσαγωγό, κάτι που είχε προσθέσει άλλον έναν πονοκέφαλο για τη frontline στον Αταμάν μετά τους Ρισόν Χολμς και Ματίας Λεσόρ.
Στο ματς δεν θα αγωνιστεί ούτε ο Βασίλης Τολιόπουλος. Ο Έλληνας γκαρντ είχε υποστεί θλάση στον υποκνημίδιο μυ του αριστερού του ποδιού (γάμπα) στην προπόνηση της Παρασκευής (7/11), κάτι που δεν του επιτρέπει να προλάβει ούτε την Παρτίζαν.
Aπό την πλευρά του Τσέντι Όσμαν αποχώρησε από το παιχνίδι κόντρα στην Ντουμπάι BC με διάστρεμμα στον αριστερό του αστράγαλο στα 02:22 πριν από το τέλος της 1ης περιόδου.
