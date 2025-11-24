Παρτίζαν: Με «γεμάτο» ρόστερ κόντρα στον Παναθηναϊκό
Από τη στιγμή που ο Τζαμπάρι Πάρκερ τέθηκε κανονικά στην διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μειώθηκαν στο ελάχιστο και τα προβλήματα ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR (25/11, 21:15) για την 13η αγωνιστική της Euroleague.
Ο Αμερικανός φόργουορντ αγωνίστηκε κανονικά στο τελευταίο ματς της Αδριατικής Λίγκας κόντρα στην Στουντένσκι όπου μάλιστα ήταν και ο καλύτερος του αγώνα με 28 πόντους και 6/7 τρίποντα. Φυσικά υπολογίζεται κανονικά για την αναμέτρηση του Telekom Center Athens κόντρα στον Παναθηναϊκό το βράδυ της Τρίτης (25/11, 21:15, Novasports Prime).
Επίσης θα παίξει κανονικά και ο Ντουέιν Γουάσινγκτον, όπως επίσης και ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι, ο οποίος είχε δεχθεί ένα άσχημο χτύπημα στο προηγούμενο παιχνίδι. Η σημαντική απουσία για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι ο Κάρλικ Τζόουνς ο οποίος θα αργήσει να επιστρέψει στην ενεργό δράση, όπως επίσης και οι Λάκιτς-Μποσνιάκοβιτς.
