Χαμός επικράτησε στις τάξεις της Μακάμπι Τελ Αβίβ το βράδυ της Κυριακής (23/11), καθώς οι φίλοι της ομάδας ζητούσαν εξηγήσεις έξω από τη συνεδρίαση του συλλόγου αναφορικά με το μέλλον του Όντεντ Κάτας ο οποίος παραμένει -προς το παρόν- στον πάγκο.

Μπορεί η Μακάμπι να επικράτησε εύκολα της Χολόν με 102-75 για το ισραηλινό πρωτάθλημα αλλά η συγκεκριμένη νίκη πέρασε σε δεύτερη μοίρα.

Αιτία; Οι κακές εμφανίσεις και τα άσχημα αποτελέσματα στην Euroleague, εκεί όπου η «ομάδα του λαού» έχει τρεις νίκες σε σύνολο 12 αγώνων.

Όπως ανέφερε το «Sport5» η διοίκηση του συλλόγου συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση στα γραφεία της η οποία διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα. Τελικά προέκυψε ότι ο Κάτας θα συνεχίσει στη θέση του, τουλάχιστον προς το παρόν, καθώς η επόμενη ήττα της ομάδας στην Euroleague αναμένεται να δρομολογήσει τις εξελίξεις.

Το κεντρικό θέμα της συνεδρίασης ήταν ο Όντεντ Κάτας, ένα ζήτημα που απασχολεί τόσο τον σύλλογο όσο και τους φιλάθλους περισσότερο από ποτέ το τελευταίο διάστημα. Ο ίδιος ο Κάτας αναφέρθηκε στο ζήτημα λέγοντας στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι ότι «ακούω τους θορύβους, αλλά δεν ασχολούμαι με τις εικασίες».

Όσον αφορά τη συνεδρίαση, μερικοί φίλαθλοι της Μακάμπι που περίμεναν τους παίκτες μετά τον αγώνα, είδαν τα μέλη της διοίκησης να κατευθύνονται προς τα γραφεία. Τους ακολούθησαν και στάθηκαν έξω από το κτίριο. Μερικοί αποφάσισαν να ανέβουν στον όροφο της συνεδρίασης προκειμένου να τη διακόψουν και να... επηρεάσουν την απόφαση.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο για να διαλύσει το συμβάν και τρεις φίλαθλοι συνελήφθησαν στη διαδικασία ωστόσο η Μακάμπι αποφάσισε να μην υποβάλει μηνύσεις εναντίον τους. Όταν ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση ο αθλητικός διευθυντής Κλαούντιο Κολντεμπέλα μίλησε με τους φιλάθλους, κάτι το οποίο και εκτίμησαν. Βέβαια ανέφερε ότι δεν βγάζει κάπου να πηγαίνουν τα μεσάνυχτα στα γραφεία της διοίκησης.

Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ της «Sport5» οι φίλαθλοι του είπαν ότι προσπάθησαν να συνεννοηθούν με τη διοίκηση για μια συνάντηση, και ότι απλώς θέλουν να μιλήσουν. Σύμφωνα με τους φιλάθλους, ο Κολντεμπέλα τους είπε ότι όλες οι φήμες σχετικά με τον προϋπολογισμό και νέες μεταγραφές δεν είναι αληθείς, τονίζοντας ότι τα χρήματα δεν φέρνουν απαραίτητα νίκες.

Τους ανέφερε ότι οι φίλαθλοι και η ομάδα πρέπει να παραμείνουν ενωμένοι, διότι χωρίς ενότητα δεν μπορούν να ξεπεράσουν αυτή την περίοδο. Οι φίλαθλοι, που εξέφρασαν τη στήριξή τους στον Κάτας, του είπαν ότι ξέρουν πως εκείνος εισηγήθηκε την απομάκρυνση του προπονητή, κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε, λέγοντάς τους ότι προς το παρόν ο Κάτας παραμένει προπονητής.