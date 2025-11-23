Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Χολόν 102-75: Ο Γουόκερ την 30άρα σε ματς με ένταση, διακοπή και διαμαρτυρίες κατά του Ντάνι Φέντερμαν
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ (6-1) πήρε μία άνετη νίκη απέναντι στη Χάποελ Χολόν (4-2) με 102-75, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από τις διαμαρτυρίες των οπαδών της κατά του Ντάνι Φέντερμαν.
Ένας εκ των ιδιοκτητών του συλλόγου, ο Φέντερμαν, μπήκε στο στόχαστρο από τους οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ, που ζήτησαν να πουλήσει τις μετοχές του.
Μάλιστα κινήθηκαν προς το μέρος στο οποίο καθόταν, με το παιχνίδι να διακόπτεται στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, για ένα μικρό διάστημα. Η ένταση εκτονώθηκε και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά, ωστόσο, όπως αναφέρει το «sport5» υπήρξαν και συλλήψεις οπαδών.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Λόνι Γουόκερ ήταν εξαιρετικός και σκόραρε 31 πόντους με 6/11 τρίποντα, μαζί με 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 6 κλεψίματα και 3 λάθη, για να ακολουθήσουν με 12 οι Τζέιλεν Χόρντ και Τζίμι Κλαρκ.
Τα δεκάλεπτα: 24-14, 57-31, 75-57, 102-75
