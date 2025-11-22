Τα ματς των Εθνικών ομάδων στο παράθυρο του Νοέμβρη δεν πέφτουν πάνω σε ματς της Euroleague όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Από το ξεκίνημα της σεζόν έχει γίνει γνωστό με βάση το πρόγραμμα των παραθύρων της FIBA και των αγώνων της Euroleague πως στα ματς του Νοέμβρη δεν θα συμπέσουν ματς, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Παλιότερα είχε συμβεί να παίζει ματς ελληνική ομάδα της Euroleague (Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός) και την ίδια μέρα να αγωνίζεται και η Εθνική Ελλάδος. Κάτι που φέρνει και σε δύσκολη θέση τους διεθνείς παίκτες που σε άλλη περίπτωση, θα βρισκόντουσαν με την Εθνική τους, αλλά λόγω των υποχρεώσεων τους με τον σύλλογο τους δεν μπορούν να το πράξουν.

Τώρα, στα παράθυρα του Νοέμβρη δεν θα υπάρξει αυτό. Τα ματς της Euroleague θα διεξαχθούν Τρίτη και Τετάρτη, 25 και 26 Νοέμβρη αντίστοιχα για να διευκολυνθούν οι διεθνεις παίκτες που θα παίξουν και στις Εθνικές τους.

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στις 25/11 την Παρτίζαν στο Telekom Center Athens, ενώ την Τετάρτη 26 Νοέμβρη ο Ολυμπιακός θα δοκιμαστεί στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα. H Eθνική μας θα παίξει στις 27/11 με τη Ρουμανία και στις 30 του ίδιου μήνα με την Πορτογαλία.

O Bασίλης Σπανούλης από τον Ολυμπιακό έχει καλέσει Παπανικολάου, Λαρεντζάκη και Κώστα Αντετοκούνμπο και από Παναθηναϊκό τους Καλαϊτζάκη και Σαμοντούροβ.