Χολ: «Κάναμε ό,τι έπρεπε»
Στις οκτώ νίκες σε 12 ματς έφτασε ο Ολυμπιακός, έπειτα από την επικράτηση επί της Παρί με 98-86 στο ΣΕΦ, με τον Ντόντα Χολ να κάνει «πάρτι» στη ρακέτα, μαζεύοντας 7 ριμπάουντ.
Ο Αμερικανός ψηλός, πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, έχοντας 8 πόντους, 7 ριμπάουντ και μία ασίστ σε 19 λεπτά συμμετοχής.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ντόντα Χολ:
«Είναι ομάδα που τρέχει πάνω-κάτω στο παρκέ. Μου αρέσει αυτό. Κάναμε ό,τι έπρεπε. Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο ματς με γρήγορο ρυθμό. Κάναμε ό,τι έπρεπε.
Θα έπρεπε να είχα περισσότερα ριμπάουντ. Ο κόουτς δίνει έμφαση στα ριμπάουντ. Νιώθω πως πρέπει να παίρνω περισσότερα επιθετικά ριμπάουντ.
Πρέπει να προετοιμαστούμε για το επόμενο ματς».
