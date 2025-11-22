Χολ: «Κάναμε ό,τι έπρεπε»

Ο Ντόντα Χολ μίλησε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρί με 98-86, αναφέροντας μεταξύ άλλων τα στοιχεία που ξεχώρισαν για να δώσουν τη νίκη στους «ερυθρόλευκους».

Στις οκτώ νίκες σε 12 ματς έφτασε ο Ολυμπιακός, έπειτα από την επικράτηση επί της Παρί με 98-86 στο ΣΕΦ, με τον Ντόντα Χολ να κάνει «πάρτι» στη ρακέτα, μαζεύοντας 7 ριμπάουντ.

Ο Αμερικανός ψηλός, πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, έχοντας 8 πόντους, 7 ριμπάουντ και μία ασίστ σε 19 λεπτά συμμετοχής.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ντόντα Χολ:

«Είναι ομάδα που τρέχει πάνω-κάτω στο παρκέ. Μου αρέσει αυτό. Κάναμε ό,τι έπρεπε. Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο ματς με γρήγορο ρυθμό. Κάναμε ό,τι έπρεπε.

Θα έπρεπε να είχα περισσότερα ριμπάουντ. Ο κόουτς δίνει έμφαση στα ριμπάουντ. Νιώθω πως πρέπει να παίρνω περισσότερα επιθετικά ριμπάουντ.

Πρέπει να προετοιμαστούμε για το επόμενο ματς».