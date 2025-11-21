Ο Τόμας Γουόκαπ και ο Ντόντα Χολ, χάρισαν μία από τις καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Παρί στο ΣΕΦ, για την 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Παρί στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Σε μια επίθεση του Ολυμπιακού, Τόμας Γουόκαπ και Ντόντα Χολ, χάρισαν το highlight της αναμέτρησης με μια εντυπωσιακή συνεργασία, που συνοδεύτηκε με κάρφωμα από τον σέντερ του Ολυμπιακού.

Στα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή, με την μπάλα να βρίσκεται στα χέρια του Γουόκαπ, που σχεδίασε την επίθεση και ύψωσε για alle- oop κάρφωμα στον Ντόντα Χολ, στην Magic Moment της βραδιάς.