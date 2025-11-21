Ολυμπιακός: Το εντυπωσιακό alley - oop κάρφωμα του Χολ
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Παρί στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Σε μια επίθεση του Ολυμπιακού, Τόμας Γουόκαπ και Ντόντα Χολ, χάρισαν το highlight της αναμέτρησης με μια εντυπωσιακή συνεργασία, που συνοδεύτηκε με κάρφωμα από τον σέντερ του Ολυμπιακού.
Στα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή, με την μπάλα να βρίσκεται στα χέρια του Γουόκαπ, που σχεδίασε την επίθεση και ύψωσε για alle- oop κάρφωμα στον Ντόντα Χολ, στην Magic Moment της βραδιάς.
Never enough Donta Hall alley oops! ✈️— EuroLeague (@EuroLeague) November 21, 2025
Courtesy of @twalkup23 🆙#MotorolaMagicMoment @Moto | @Olympiacos_BC pic.twitter.com/W75AnLUI9m
