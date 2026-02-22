Ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, ο Σάσα Βεζένκοβ και ο Όμηρος Νετζήπογλου βρέθηκαν στο ΣΕΦ, προκειμένου να παρακολουθήσουν τον αγώνα γυναικών μεταξύ του Ολυμπιακού κόντρα στον Αθηναϊκό.

Λίγες ώρες μετά την άφιξή τους στην Αθήνα από την Κρήτη, οι Γιαννούλης Λαρετζάκης, Σάσα Βεζένκοβ και Όμηρος Νετζήπογλου βρέθηκαν στο ΣΕΦ, έτσι ώστε να παρακολούθησαν από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Αθηναϊκό, για την 21η αγωνιστική της Α1 γυναικών.

Η ομάδα του Βύρωνα υπέταξε τις γηπεδούχες στο εκτός έδρας παιχνίδι για την Α1 Γυναικών με 85-75 στην Αίθουσα 5 του ΣΕΦ.

Οι «ερυθρόλευκες» δεν είχαν διαθέσιμες τις Γούλφολκ και Χριστινάκη κι έτσι η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου έβαλε μπρος για το πλεονέκτημα έδρας στους τελικούς του πρωταθλήματος με ρεκόρ 18-1.