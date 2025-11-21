Ο Τάισον Γουόρντ τα είπε με τους πρώην συμπαίκτες του, μεταξύ αυτών και τον Ναντίρ Ιφί που δε θα αγωνιστεί στο Ολυμπιακός - Παρί.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Παρί για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Τάισον Γουόρντ να έχει την ευκαιρία να τα πει με τους μέχρι πρότινος συμπαίκτες του.

Μεταξύ αυτών και τον Ναντίρ Ιφί, ο οποίος τέθηκε νοκ άουτ από την αποψινή αναμέτρηση. Ο Γάλλος γκαρντ βρίσκεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αλλά δε θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση, με τον Γουόρντ να πηγαίνει προς το μέρος του για να τον χαιρετήσει.

Φυσικά, τον Γουόρντ χαιρέτησαν και όλοι οι πρώην συμπαίκτες του, που βγήκαν για το καθιερωμένο shootaround. Με τον φόργουορντ του Ολυμπιακού να αντιμετωπίζει και εκείνος ένα πρόβλημα μέσα στην εβδομάδα, αλλά να τίθεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα και να μπαίνει στη 12άδα, από την οποία απουσιάζει ο Σακίλ ΜακΚίσικ.