Ολυμπιακός - Παρί: Στην 12άδα ο Γουόρντ
Ευχάριστα τα νέα στον Ολυμπιακό, με τον Τάισον Γουόρντ να είναι κανονικά στην 12άδα για το παιχνίδι κόντρα στην Παρί (21/11, 21:15).
Ο Τάισον Γουόρντ ταλαιπωρήθηκε από ένα σφίξιμο στην γάμπα, με τον Αμερικανό να το ξεπερνά και να τίθεται στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για την αναμέτρηση με τους Γάλλους στο ΣΕΦ.
Σε αντίθεση με τον Τάισον Γουόρντ, εκτός θα είναι ο Σακίλ ΜακΚίσικ, όπως φυσικά και οι Κίναν Έβανς και Μουσταφά Φαλ.
