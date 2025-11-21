Ο Ναντίρ Ιφί είναι μια απουσία της τελευταίας στιγμής για την Παρί, με τον σταρ των Γάλλων να μένει εκτός από την αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Ναντίρ Ιφί τέθηκε εκτός από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρί, για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Γάλλος γκαρντ των Παριζιάνων δε θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση, παρότι έχει ακολουθήσει την αποστολή και η Παρί δε θα έχει τον καλύτερό της παίκτη στο παρκέ.

Ο λόγος της απουσίας του δεν έχει γίνει γνωστός, ωστόσο ο Ιφί εμφανίστηκε στο ΣΕΦ με πολιτικά, παρακολουθώντας το shootaround των συμπαικτών του και δεν αναμένεται να ξεντυθεί για να δώσει το παρών στην αναμέτρηση.

Προφανώς πρόκειται για μία πολύ σημαντική απουσία στις τάξεις της Παρί, μιας και ο Ναντίρ Ιφί αποτελεί τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης.

Ο Γάλλος γκαρντ μετράει 21.4 πόντους, 2.7 ριμπάουντ, 3.8 ασίστ, 1.7 κλεψίματα, 2.4 λάθη, πατώντας παρκέ για 23'11'' μέσο όρο στις πρώτες 11 αγωνιστικές.