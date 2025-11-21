Ρόμπινσον στο Gazzetta: «Το μπάσκετ της Παρί έχει πολύ... χάος – Θα πάρω τηλέφωνο τον Αβδάλα για να τον βοηθήσω»

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον εξομολογείται στο Gazzetta τις δυσκολίες της προσαρμογής στο σύστημα της Παρί, λίγες ώρες προτού αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, καθώς και τα όσα έζησε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά και την... επικοινωνία με τον Νεοκλή Αβδάλα.

Στους διαδρόμους του Virginia Tech, αν κάνεις ερώτηση για το ποιος ήταν ένας εκ των σπουδαιότερων πασέρ, η απάντηση θα βγει αυθόρμητα από τα χείλη. Ο Τζάστιν Ρόμπινσον πέρασε μία γεμάτη τετραετία, εκεί όπου τώρα λάμπει το άστρο του Νεοκλή Αβδάλα.

«Ξέρω ότι τώρα έχουν έναν σούπερ σταρ, τον Neo» αναφέρει ο ίδιος στο Gazzetta. Πολλά χρόνια μακριά πλέον από τις ημέρες που φορούσε τη φανέλα του κολεγίου του, ο Ρόμπινσον αριβάρει στην Ελλάδα με την Παρί για να κάνει τη ζωή του Ολυμπιακού δύσκολη.

Τα ταξίδια και η διαφορά ώρας δεν εμποδίζουν την οικογένειά του, παρότι φαν των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, να παρακολουθούν τα πεπραγμένα του στην Παρί. Όπως δεν αποτελεί εμπόδιο για εκείνον να παρακολουθεί τα όσα συμβαίνουν στο κολέγιό του. Με τα φώτα, βέβαια, να πέφτουν πάνω στον Νεοκλή Αβδάλα. «Είδα ότι τα πήγε εξαιρετικά εναντίον του Providence και συνεχίζει να βελτιώνεται» ήταν τα λόγια του Ρόμπινσον, ο οποίος σκοπεύει να επικοινωνήσει μαζί του, θεωρώντας τον το επόμενο μεγάλο αστέρι του Virginia Tech.

«Είπα στο προπονητικό τιμ όταν υπέγραψε ότι πρέπει να έχει ευθύνες και να μπορεί να παίξει το παιχνίδι του και να σουτάρει όπως θέλει. Είδα βίντεο του όταν υπέγραψε και πιστεύω ότι είναι το επόμενο μεγάλο όνομα που θα βγει από το Virginia Tech. Ξέρω ότι μπορεί τα media μπορούν να σου αποσπάσουν την προσοχή, με την επιθυμία να γίνει το επόμενο μεγάλο όνομα από εκεί. Ελπίζω να μείνει προσηλωμένος και θα προσπαθήσω να τον πάρω τηλέφωνο και να έρθω σε επαφή μαζί του για να τον βοηθήσω να μείνει μακριά από τον θόρυβο«.

Όσο για την ομοιότητα που έχουν διακρίνει οι Αμερικανοί με τον Λούκα Ντόντσιτς, θέλοντας να δημιουργήσουν ένα ακόμα narrative; «Πολλές από τις κινήσεις του, ειδικά το step back στα αριστερά και ο τρόπος που σουτάρει, και το ότι είναι τόσο ψηλός και παίζει «1» και «2», είναι καλό για την εξέλιξή του. Είδα και το τελευταίο mock draft και ελπίζω να μείνει συγκεντρωμένος στη σεζόν και να αφήσει τα υπόλοιπα να έρθουν μόνα τους».

Η περιπλάνηση του Τζάστιν Ρόμπινσον στο NBA και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Η περιπλάνηση του Τζάστιν Ρόμπινσον στο NBA έβαλε στο βιογραφικό του 43 παιχνίδια σε διάστημα πέντε σεζόν. Μεταξύ αυτών και τα 17 με τους Μπακς, του Γιάννη Αντετοκούνμπο. «Αυτό που θυμάμαι περισσότερο είναι το work ethic του. Είναι εξαιρετικός τύπος εκτός γηπέδου, αλλά στο παρκέ ξέρει μόνο ένα πράγμα, σκληρή δουλειά.

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο με τη φανέλα των Μπακς

Τις μέρες ρεπό είναι στο γυμναστήριο, στη δουλειά. Στο γήπεδο ξέρει μόνο έναν ρυθμό, να παίζει σκληρά. Το να χτίσω τη σχέση μου μαζί του και με τον Θανάση όσο ήμουν εκεί ήταν ωραίο. Προσπαθώ να επικοινωνώ μαζί του πού και πού, αλλά το να έχω την εμπιστοσύνη του όσο ήμουν εκεί, να παίζω σε ball screens και να μαθαίνω από αυτόν, ήταν κάτι πολύ καλό για μένα» τονίζει ο Ρόμπινσον, ανασύροντας στιγμές από τη σεζόν 2021-22.

Υπογραμμίζοντας πως με ξέροντας λίγο την προσωπικότητα του Γιάννη, το ενδεχόμενο trade «Προφανώς, η πόλη του Μιλγουόκι τον λατρεύει, οι Μπακς είναι η ομάδα του, ο οργανισμός του. Αν ήμουν στη θέση του θα έμενα και θα το πάλευα, αλλά είναι καθαρά προσωπικό θέμα, προσωπική εμπειρία για εκείνον. Γνωρίζοντάς τον, θέλει να μείνει την πόλη και να είναι ο εαυτός του».

Η rookie σεζόν στην Ευρώπη με την Παρί και ο Ολυμπιακός

Περνώντας στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, ο Τζάστιν Ρόμπινσον έψαξε σιγά σιγά, βήμα βήμα τον τρόπο για να εξελιχθεί και να βρεθεί στο κορυφαίο επίπεδο. Ένα μικρό πέρασμα από την ACB με την Μπρεογκάν, η εκπληκτική σεζόν με την Τράπανι και η Παρί που ήρθε το καλοκαίρι.

Σε ένα στιλ μπάσκετ πολύ διαφορετικό από τα υπόλοιπα της EuroLeague, ο Ρόμπινσον θεώρησε πως θα ταιριάξει απευθείας. «Βγαίνοντας από το NBA, είχα μερικές κλήσεις από την EuroLeague και αποφάσισα να πάω στην Αυστραλία. Αλλά ακόμη και πέρυσι στη διάρκεια της σεζόν, όταν ήμουν στην Ιταλία, υπήρχαν ομάδες που με καλούσαν και αποφάσισα να μείνω και να προσπαθήσω να κερδίσω με την ομάδα που είχα. Έχω παίξει στο υψηλότερο επίπεδο στις ΗΠΑ και ήθελα να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη. Οπότε, πάντα έχω πίστη στον εαυτό μου και στη δουλειά που έχω βάλει, και νομίζω ότι αρχίζει να φαίνεται».

Ο απολογισμός του, προς το παρόν, είναι 15 πόντοι μέσο όρο, μαζί με 3.8 ασίστ σε 11 παιχνίδια. «Νιώθω καλά. Έχουμε κάποια σκαμπανεβάσματα. Δεν σουτάρω όσο καλά θα ήθελα αυτή τη στιγμή, αλλά όλα τα υπόλοιπα λειτουργούν. Είναι μια διαδικασία, ένας μαραθώνιος και το πας βήμα-βήμα».

Σε μία χρονιά που η Παρί τα άλλαξε όλα. Από τα 4/5 της βασικής πεντάδας που έκανε... θαύματα την περσινή σεζόν, μέχρι και τον προπονητή, μιας και ο Σπλίτερ αναχώρησε για τους Μπλέιζερς. Δίπλα στον Ναντίρ Ιφί, το συγκεκριμένο δίδυμο μπορεί να σκοράρει απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα. «Αν έχεις δει αρκετά παιχνίδια μέχρι τώρα, δεν έχουμε παίξει πολύ μαζί. Έχουμε ουσιαστικά τη δική μας πεντάδα. Αλλά ταυτόχρονα, ήρθα εδώ γιατί υπάρχει πολλή ευθύνη στον πόιντ γκαρντ, και νομίζω ότι είμαι φτιαγμένος γι’ αυτό. Μου αρέσει να βάζω τον εαυτό μου σε πιεστικές καταστάσεις και μέχρι τώρα νομίζω ότι έχω δείξει ότι μπορώ να προσαρμοστώ σε οτιδήποτε και να είμαι μέσα στο σύστημα, να είμαι αυτό που έψαχνε η Παρί το καλοκαίρι.

Έχει πολύ... χάος, run and gun, και πρέπει να μάθεις το σύστημα. Είναι πιο δύσκολο, νομίζω, να πας από ένα μη-σύστημα σαν αυτό και να το μάθεις, παρά να πας από το σύστημα πίσω στο φυσιολογικό. Οπότε το πάμε κομμάτι-κομμάτι. Δεν το έχω μάθει πλήρως ακόμη, αλλά βλέπω πολλή ανάλυση βίντεο, συναντιέμαι με τους προπονητές συχνά, και προσπαθούμε να φτάσουμε στην τελειότητα».

Το «χάος» που ανέφερε ο Ρόμπινσον, δυσκόλεψε αφάνταστα τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι του 1ου γύρου την περσινή σεζόν. Οι «ερυθρόλεκοι» εγκλωβίστηκαν σε έναν τρελό ρυθμό, κάτι που δε θέλουν να επαναληφθεί στο συναπάντημα της 12ης αγωνιστικής, μιας και η δική τους στόχευση είναι το 5 εναντίον 5.

«Προφανώς, είναι πολύ μεθοδικοί. Τους αντιμετωπίσαμε στην preseason, είδαμε μερικά πράγματα. Έχουν εξαιρετικούς παίκτες, σπουδαίο προπονητή, σπουδαία οργάνωση και η ιστορία. Η Παρί, ούσα νέος σύλλογος, τρέχει και σουτάρει συνεχώς. Προσπαθούμε να κουράσουμε τις ομάδες με το στυλ μας… Πρέπει να ανεβάσουμε τον ρυθμό και να προσπαθήσουμε να διαφοροποιηθούμε από αυτό στο οποίο έχει συνηθίσει ο Ολυμπιακός» αναφέρει από τη δική του πλευρά ο Ρόμπινσον.

Ένας τύπος που σίγουρα δεν είδε ροδοπέταλα στρωμένα στο μονοπάτι της καριέρας του. Τα 185 εκατοστά από τα οποία βλέπει τον κόσμο, αποτέλεσαν τροχοπέδη στην καριέρα την οποία ονειρεύτηκε στις ΗΠΑ. Η Ευρώπη, όμως, άνοιξε την αγκαλιά της, αναγνωρίζοντας το ταλέντο και τη σκληρή δουλειά του.

Με τον ίδιο να παραμένει ενθουσιασμένος, κάνοντας αυτό που λατρεύει. Να παίζει μπάσκετ. «Ήμουν όλη μου τη ζωή αουτσάιντερ. Οπότε νομίζω ότι μπαίνοντας στο παιχνίδι με την Παρί, μας βλέπουν ως αουτσάιντερ σε κάθε ματς. Και νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε να τους ξεπεράσουμε σε δουλειά, σε απόδοση, να κάνουμε το παιχνίδι μας και να προσπαθήσουμε να νικήσουμε μια ισχυρή ομάδα».

Υπήρχαν αρκετές χρονιές στην EuroLeague, που αυτόν τον μανδύα του ισχυρού αουτσάιντερ, τον φορούσε ο Ολυμπιακός. Τα τελευταία χρόνια είναι η σειρά της Παρί. Ο Τζάστιν Ρόμπινσον γνωρίζει πού βρίσκεται και η σεζόν που πραγματοποιεί, μπορεί να τον οδηγήσει κάπου, όπου δε θα νιώθει αουτσάιντερ. Μέχρι τότε, όμως, ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει έναν τρόπο να κάνει αυτόν και την Παρί να νιώσουν... άβολα στο ΣΕΦ.

Video: Θοδωρής Σανιδάς