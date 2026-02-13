Ο Σιλβέν Φρανσίσκο αποτελεί τον βασικό στόχο της Μπαρτσελόνα για το προσεχές καλοκαίρι, όσον αφορά την ενίσχυση της περιφερειακής γραμμής.

Αν μπορούσε άμεσα να αποκτήσει έναν παίκτη στην περιφέρεια ο Τσάβι Πασκουάλ για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα, αυτός θα ήταν ο Σιλβέν Φρανσίσκο! Τον τελευταίο καιρό υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν το «φλερτ» των Καταλανών με τον 28χρονο Αμερικανό, ωστόσο το Sportando, τοποθετεί τον Γάλλο άσο ως την απόλυτη προτεραιότητα των «μπλαουγκράνα» για το νέο αγωνιστικό πρότζεκτ το προσεχές καλοκαίρι.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα μεταγραφικά ζητήματα της Μπαρτσελόνα ενόψει της νέας σεζόν. Ο παίκτης της Ζάλγκιρις αποτελεί τον βασικό στόχο για την ενίσχυση της περιφερειακής γραμμής και δεν αποκλείεται να ενταχθεί στον καταλανικό σύλλογο το προσεχές καλοκαίρι, παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο με τη λιθουανική ομάδα.

Παρ’ όλα αυτά, η Μπαρτσελόνα τον θεωρεί κομβικό κομμάτι για το μέλλον της ομάδας που ηγείται ο Τσάβι Πασκουάλ. Η διοίκηση φέρεται διατεθειμένη να του προσφέρει πρωταγωνιστικό ρόλο, αναθέτοντάς του την οργάνωση και καθοδήγηση του παιχνιδιού, όπως θα του εξηγήσει ο προπονητής.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο διανύει εξαιρετική σεζόν στην Euroleague με μέσο όρο 16.9 πόντους και 6.7 ασίστ, συγκεντρώνοντας 19,9 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Έχει ήδη καθιερωθεί ως ένας από τους πιο αποδοτικούς περιφερειακούς της διοργάνωσης, με τη Ζάλγκιρις να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην ένατη θέση της βαθμολογίας.

Ο Γάλλος άσος δεν είναι άγνωστο πρόσωπο στο ισπανικό μπάσκετ.

Τη σεζόν 2021-2022 φόρεσε τη φανέλα της Μανρέσα, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις με 10.6 πόντους, 1.3 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ κατά μέσο όρο. Παράλληλα, διατηρεί δεσμούς με τον σύλλογο της Μανρέσα, καθώς ο αδελφός του, Ισέ Κριστίν Φρανσίσκο, αγωνίζεται στη λίγκα U22 με την ίδια ομάδα.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έχει ήδη αγωνιστεί φέτος στο Παλαού Μπλαουγκράνα. Στις 23 Οκτωβρίου 2025, για την 6η αγωνιστική της Euroleague αγωνίστηκε στη Βαρκελώνη με τη Ζάλγκιρις και πέτυχε 14 πόντους, μοίρασε 4 ασίστ και έκανε 4 κλεψίματα, οδηγώντας την ομάδα του σε νίκη με 73-88.

Η Μπαρτσελόνα αναζητά έναν δημιουργό που θα μπορεί να αναλάβει επιθετικές ευθύνες και να ενσωματωθεί στη φιλοσοφία παιχνιδιού που επιδιώκει να εφαρμόσει ο Τσάβι Πασκουάλ, με τον Σιλβέν Φρανσίσκο να προορίζεται για ηγετικό ρόλο στη νέα εποχή της ομάδας.

