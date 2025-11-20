Άταμαν: «Ο Σερέλης μου είπε στο ημίχρονο να βάλω τον Καλαϊτζάκη και είχε δίκιο»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Ντουμπάι BC με 103-82, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Έργκιν Αταμάν να αναφέρεται στη νίκη της ομάδας του αμέσως μετά τη λήξη του και στους παίκτες που ξεχώρισαν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Συζητήσαμε με το σταφ πως παίξαμε κακή άμυνα στο πρώτο ημίχρονο. Ήμασταν σοφτ και αφήσαμε κατοχές. Μιλήσαμε στο ημίχρονο. Ο Σερέλης επέμεινε να βάλουμε τον Καλαϊτζάκη και είχε δίκιο. Ήταν πολύ καλή απόφαση. Δημιούργησε πολλές κατοχές και πίεσε. Κάναμε κομβικά λάθη στο πρώτο ημίχρονο αλλά στο δεύτερο μιλήσαμε για αυτό και κάναμε τρομερό ματς. Ο Σλούκας οργάνωσε εξαιρετικά το παιχνίδι, σκόραρε και δημιούργησε».

Για τον Κένεθ Φαρίντ: «Λέω κάθε φορά. Είναι σαν το καλύτερο φάρμακο που μπορούσαμε να πάρουμε. Στο πρώτο ημίχρονο έκανε 4 μπλοκ και μας έδωσε χώρους στην επίθεση. Είναι πολύ καλός χαρακτήρας και παίζει με επιθετικά. Αρέσει στον κόσμο και θα συνεχίσει να αρέσει γιατί παίζει με την καρδιά του. Μας έδωσε πολλά στο παιχνίδι».

Για τον Κώστα Σλούκα: «Ο Κώστας είναι ίσως ο καλύτερος πόιντ γκαρντ των τελευταίων ετών στην EuroLeague. Είναι επαγγελματίας, προσέχει το κορμί του και δεν με εκπλήσσει με αυτά που κάνει».