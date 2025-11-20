Στο Telekom Center Athens βρίσκεται ο Κώστας Καραμανλής με την σύζυγο του Νατάσα και την κόρη του Αλίκη και παρακολουθεί τον αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με την Ντουμπάι BC δίπλα στην Δέσποινα Γιαννακοπούλου.

Ο Κώστας Καραμανλής απόλαυσε την αναμέτρηση από τα επίσημα του γηπέδου και χειροκρότησε πολλές φορές τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν σε επιτυχημένες προσπάθειες τους.





