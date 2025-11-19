Παρτίζαν: Παρών στην πρoπόνηση ο Ντίβατς
Με έναν ξεχωριστό καλεσμένο έγινε η προπόνηση της Παρτίζαν, καθώς σε αυτήν έδωσε το «παρών» ο Βλάντε Ντίβατς.
Ο θρύλος της ομάδας και πρώην πρόεδρός της θέλησε με αυτό τον τρόπο να τονώσει το ηθικό της ομάδας μετά το δύσκολο τελευταίο διάστημα και τα δύσκολα αποτελέσματα, τα οποία έχουν κρατήσει την Παρτίζαν στο 4-7 στη EuroLeague.
Ο Βλάντε Ντίβατς συνομίλησε τόσο με τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, όσο και με τον Ζόραν Σάβιτς, ο οποίος έχει αναλάβει τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή.
Η Παρτίζαν την Πέμπτη (20/11) φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσε στην έδρα της, ενώ την Τρίτη (25/11) ταξιδεύει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό AKTOR.
Legenda svetske košarke, nekadašnji igrač i predsednik #KKPartizan Vlade Divac, posetio je današnji trening kako bi pružio podršku crno-belima pred važne utakmice koje predstoje!⚫️⚪️
Parni valjak očekuju dueli sa Fenerbahčeom (petak), SC Derbijem (nedelja) i Panatinaikosom… pic.twitter.com/XCEzfIRLn4— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) November 19, 2025
