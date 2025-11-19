Ο Βλάντε Ντίβατς βρέθηκε στην προπόνηση της Παρτίζαν, προκειμένου να δείξει την στήριξή του στην ομάδα.

Με έναν ξεχωριστό καλεσμένο έγινε η προπόνηση της Παρτίζαν, καθώς σε αυτήν έδωσε το «παρών» ο Βλάντε Ντίβατς.

Ο θρύλος της ομάδας και πρώην πρόεδρός της θέλησε με αυτό τον τρόπο να τονώσει το ηθικό της ομάδας μετά το δύσκολο τελευταίο διάστημα και τα δύσκολα αποτελέσματα, τα οποία έχουν κρατήσει την Παρτίζαν στο 4-7 στη EuroLeague.

Ο Βλάντε Ντίβατς συνομίλησε τόσο με τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, όσο και με τον Ζόραν Σάβιτς, ο οποίος έχει αναλάβει τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή.

Η Παρτίζαν την Πέμπτη (20/11) φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσε στην έδρα της, ενώ την Τρίτη (25/11) ταξιδεύει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό AKTOR.