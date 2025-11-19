Ο Ρισόν Χολμς παραμένει στα «πιτς» και περιμένει πώς και πώς να επιστρέψει και πάλι στην ενεργό δράση.

Στις δηλώσεις που έκανε ο Εργκίν Άταμαν πριν από το ματς με την Ντουμπάι για την 12η αγωνιστική της Euroleague, ανέφερε ότι μετά το break των εθνικών ομάδων αναμένεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση και ο Ρισόν Χολμς.

Μετά το πρόβλημα που είχε στον προσαγωγό, ο Αμερικανός σέντερ τραυματίστηκε εκ νέου στο ματς με την Μακάμπι στις 28/10, έχοντας υποστεί ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου στο δεξί γόνατο. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις αναμένεται να είναι ξανά διαθέσιμος στις 5/12 και δη στο εντός έδρας ματς με αντίπαλο την Βαλένθια.

Ο ίδιος ωστόσο δεν... μπορεί να περιμένει. Και αυτό φάνηκε μέσα από την ανάρτηση που έκανε με σχετικό story στο Instagram όπου ανέβασε μια φωτογραφία που πανηγυρίζει γράφοντας «μου έχει λείψει...»

Ο Ρισόν Χολμς έχει αγωνιστεί σε έξι ματς της φετινής Euroleague με 8.7 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 10 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σουτάροντας με 74% στα δίποντα και 71% στις βολές.