Χολμς, Παναθηναϊκός: Αναπολεί τη δράση και περιμένει την επιστροφή ο Αμερικανός σέντερ
Στις δηλώσεις που έκανε ο Εργκίν Άταμαν πριν από το ματς με την Ντουμπάι για την 12η αγωνιστική της Euroleague, ανέφερε ότι μετά το break των εθνικών ομάδων αναμένεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση και ο Ρισόν Χολμς.
Μετά το πρόβλημα που είχε στον προσαγωγό, ο Αμερικανός σέντερ τραυματίστηκε εκ νέου στο ματς με την Μακάμπι στις 28/10, έχοντας υποστεί ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου στο δεξί γόνατο. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις αναμένεται να είναι ξανά διαθέσιμος στις 5/12 και δη στο εντός έδρας ματς με αντίπαλο την Βαλένθια.
Ο ίδιος ωστόσο δεν... μπορεί να περιμένει. Και αυτό φάνηκε μέσα από την ανάρτηση που έκανε με σχετικό story στο Instagram όπου ανέβασε μια φωτογραφία που πανηγυρίζει γράφοντας «μου έχει λείψει...»
Ο Ρισόν Χολμς έχει αγωνιστεί σε έξι ματς της φετινής Euroleague με 8.7 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 10 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σουτάροντας με 74% στα δίποντα και 71% στις βολές.
