Ο Τόμας Μασιούλις μίλησε ενόψει του παιχνιδιού της Ζάλγκιρις με τη Ρεάλ και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο επιβαρυμένο πρόγραμμα των ομάδων, συμφωνώντας με τα λεγόμενα του Βασίλη Σπανούλη.

Η Ζαλγκίρις αντιμετωπίζει τη Ρεάλ, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Τόμας Μασιούλις στις δηλώσεις του να αναφέρεται στο επιβαρυμένο πρόγραμμα των ομάδων, χαρακτηρίζοντάς το «απάνθρωπο».

Ουσιαστικά συμφώνησε με τα λεγόμενα του Βασίλη Σπανούλη, στις δηλώσεις του για το πολύ φορτωμένο πρόγραμμα στη φετινή Euroleague.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λιθουανού τεχνικού:

«Στην εποχή μου, παίζαμε τα μισά παιχνίδια. Οι ομάδες παίζουν 90-100 παιχνίδια ανά σεζόν. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αλλαγή. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια. Τώρα έχουμε περισσότερους παίκτες, προσπαθούμε να κάνουμε εναλλαγή, κάποιοι δεν είναι ευχαριστημένοι όταν τους αλλάζουμε. Αλλά στο τέλος, όταν τους προσθέτεις, υπολογίζεις και βλέπεις ότι ο φόρτος εργασίας είναι απάνθρωπος. Αυτό επηρεάζει τους τραυματισμούς. Νόμιζα ότι θα μείωνα το πρόγραμμα, αλλά διάβασα τον Κερ, οπότε νόμιζα ότι θα ξεκουραζόμασταν. Αστειεύομαι, φυσικά».