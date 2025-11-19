Σορτς: «Θα μείνει ιδιωτική η συζήτηση με Άταμαν, δεν έχω μυστική συνταγή»
Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχτεί την Ντουμπάι BC στη 12η αγωνιστική της EuroLeague, το βράδυ της Πέμπτης (21:15) στο Telekom Center Athens. Οι πράσινοι έκαναν την προπόνηση τους ενόψει της απαιτητικής μάχης, με τον Ναν να έχει άλλο look.
Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε ενόψει της αναμέτρησης και στάθηκε στη δουλειά του, στη συνάντηση με τον Αταμάν και τους σέντερ.
Αρχικά είπε: «Η ενέργεια είναι καλή. Είχαμε δύο καλές ημέρες προπονήσεις. Να συνεχίσουμε με το μομέντουμ που έχουμε χτίσει από την τελευταία διαβολοβδομάδα. Όταν μπορώ να συνεισφέρω ωθεί την αυτοπεποίθησή μου. Ελπίζω να συνεχίσω να βοηθάω την ομάδα και να βρίσκω τρόπους να είμαι επιτυχημένος.Δεν υπάρχει μυστικό, το μυστικό είναι η δουλειά μου κάνουμε κάθε ημέρα. Δεν έχω μυστική συνταγή».
Για τη συνάντηση με Άταμαν: «Θα μείνει ιδιωτικό. Είχαμε μία συνάντηση, πήγα στο γραφείο του. Μιλήσαμε για μπασκετικά πράγματα».
Για Φαρίντ: «Βοηθάει πολύ, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι. Δίνει σε όλους λίγη περισσότερη αυτοπεποίθηση. Έδωσε μεγάλη βοήθεια στην ομάδα γενικότερα».
☘️🗣️ Οι δηλώσεις του Σορτς.#paobc pic.twitter.com/hZGlLBirB8— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 19, 2025
