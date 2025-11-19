EuroLeague: Συνάντηση Μποντιρόγκα με Βρούτση ενόψει του Final Four της Αθήνας
Μετά από τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα συναντήθηκε και με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.
Ο πρόεδρος της EuroLeague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα , βρίσκεται στην Αθήνα όπου και πραγματοποιεί σειρά συναντήσεων με την Κυβέρνηση, ενόψει και του Final Four της διοργάνωσης.
Θυμίζουμε πως το φετινό Final Four της EuroLeague θα διεξαχθεί το τριήμερο 22-24 Μαΐου στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Telekom Center Athens. Με τον Μποντίρογκα και την αντιπροσωπεία της EuroLeague να πραγματοποιεί μία σειρά από συναντήσεων με τους αρμοδίους Υπουργούς και τον Πρωθυπουργό, για το σπουδαίο αυτό ραντεβού.
