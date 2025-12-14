Εντονη δυσαράσκεια της Ρίο Άβε για τα διαιτητικά λάθη, με τον σύλλογο να ζητά συνάντηση με το Συμβούλιο Διαιτησίας της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας

Η Ρίο Άβε είναι στο... κόκκινο, τα διαιτητικά λάθη στερούν από το σύλλογο βαθμούς και η δυσαρέσκεια φουντώνει. Η διοίκηση του συλλόγου, θα ζητήσει συνάντηση με το Συμβούλιο Διαιτησίας (CA) της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FPF). Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν τα όσα συνέβησαν μετά τον εντός έδρας αγώνα με τη Βιτόρια Γκιμαράες, έκαναν τη συνάντηση στον οποίο η ομάδα του Συλαϊδόπουλου ηττήθηκε με 1-0.

Η αναμέτρηση στιγματίστηκε από την αποβολή του Βρουσάι στο 29ο λεπτό, καθώς και από αρκετά περιστατικά που προκάλεσαν έντονες διαμαρτυρίες από τον Έλληνα προπονητή, ο οποίος αποβλήθηκε επίσης στο 55ο λεπτό. Ο τεχνικός της Ρίο Άβε διαμαρτυρήθηκε για μη καταλογισμό πέναλτι σε μαρκάρισμα πάνω στον Αντρέ Λουίζ, με τον διαιτητή της αναμέτρησης, να τον στέλνει στα αποδυτήρια.

«Δέχομαι τα λάθη. Δεν δέχομαι όμως την αλαζονική συμπεριφορά και τα διαφορετικά κριτήρια στον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι σύλλογοι και οι άνθρωποι. Οι περισσότερες αποφάσεις στις αμφισβητούμενες φάσεις ήταν εις βάρος μας. Υπήρχαν δύο περιπτώσεις για πέναλτι όπου ο διαιτητής δεν προσέφυγε καν στο VAR. Ποιο είναι το κριτήριο για τη χρήση του VAR; Ήταν η πρώτη φορά που αποβλήθηκα στο πρωτάθλημα. Νιώθω ότι μας αντιμετώπισαν διαφορετικά», δήλωσε εξοργισμένος ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος μετά το τέλος του αγώνα.