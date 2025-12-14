Η Σεβίλλη του Αλμέιδα έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί με τεσσάρα (4-0) απέναντι στην Οβιέδο και μείωσε προσωρινά στο -4 από τις ευρωπαϊκές θέσεις.

Ο Ματίας Αλμέιδα είχε αρνηθεί να... διασκεδάσει τις φήμες διαζυγίου λόγω της πρόσφατης «ανομβρίας» βαθμών της Σεβίλλης στη La Liga, η οποία λίγες ημέρες αργότερα έκανε εμφάνιση - δήλωση απέναντι στην Οβιέδο. Με «όπλο» τον επιθετικό πλουραλισμό, οι Ανδαλουσιανοί επικράτησαν άνετα 4-0 σε έναν απογευματινό περίπατο κι επέστρεψαν δυναμικά στο κυνήγι της Ευρώπης από το -4.

Τα γκολ των Άνταμς (4΄) και Σο (22΄) έχτισαν τα θεμέλια της νίκης από το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να συνεχίζουν στον ίδιο ρυθμό μετά την ανάπαυλα και να πετυχαίνουν ακόμα δυο γκολ. Αρχικά στο 51΄ο Μεντί ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, με τον Ετζούκε στο 89΄ να διαμορφώνει το τελικό 4-0 που ανέβασε τη Βαλένθια στην 8η θέση της La Liga.

Ήταν μια νίκη σε ένα κομβικό σημείο της σεζόν για την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, η οποία είχε συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό στις προηγούμενες τρεις αγωνιστικές στο πρωτάθλημα με μια ισοπαλία στην έδρα της Βαλένθια.