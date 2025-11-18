Ο πρόεδρος της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, βρίσκεται στην Αθήνα και συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή του Final Four στην Αθήνα.

Μπορεί να βρισκόμαστε στον 2ο μήνα της σεζόν στην Euroleague και να μην έχει διεξαχθεί ακόμα το 1/3 των αγώνων ωστόσο έχουν αρχίσει ήδη οι ετοιμασίες για το Final Four.

Όπως είναι γνωστό η φετινή διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center Athens από τις 22 έως τις 24 Μαϊου και η Euroleague θέλει να είναι όλα στην εντέλεια.

Γι' αυτόν τον λόγο βρέθηκε στην Αθήνα ο πρόεδρος της διοργανώτρια αρχής, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ο οποίος είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από....νωρίς η αντίστροφη μέτρηση προκειμένου να μπουν όλα σε μια σειρά και να διευθετηθούν όλες οι λεπτομέρειες.