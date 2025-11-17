Το παρασκήνιο πίσω από την άδεια αίθουσα Τύπου σε Μαρτίνεθ και Αταμάν!

Το Gazzetta έψαξε το θέμα που πήρε διαστάσεις από την στάση του προπονητή της Βαλένθια και το οποίο συνέχισε ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού κι έχει τις απαντήσεις για την παντελή απουσία των δημοσιογράφων από την συνέντευξη Τύπου των δύο τελευταίων αγώνων της Παρί.

Το ζήτημα προέκυψε από το video που έκανε τον γύρο του διαδικτύου και στο οποίο ο Πέδρο Μαρτίνεθ εμφανίζεται να κάνει μία απίστευτη δήλωση 2,5 δευτερολέπτων για το ματς με την πρωταθλήτρια Γαλλίας και στην συνέχεια να φεύγει εμφανώς ενοχλημένος.

Η σημαντική λεπτομέρεια του απίστευτου σκηνικού είναι ότι η αίθουσα είναι άδεια και παρ' ότι δεν υπάρχει κανένας εκπρόσωπος Τύπου, ο media officer της Παρί δεν φαίνεται να έχει μπει καν στην διαδικασία να τον ενημερώσει, ζητώντας του να καθυστερήσει την προσέλευσή του στον χώρο.

«Το σκορ ήταν 90-86!», δήλωσε ο 64χρονος Καταλανός τεχνικός της Βαλένθια, που λίγο νωρίτερα είχε χάσει ένα σχεδόν δικό της παιχνίδι, με σερί 0-11 στα τελευταία 154 δευτερόλεπτα (ήταν μπροστά με +15 στις αρχές του 2ου μέρους και με +7, 3 λεπτά πριν το τέλος) και όπως ήταν φυσικό δεν ήταν στα καλύτερά του.

😱Increíble la rueda de prensa de Pedro Martínez en París.



No ha durado NI 5 SEGUNDOS😅



Se sienta y al no haber ningún periodista, dice el resultado y se marcha. pic.twitter.com/brio4XlzIY November 13, 2025

Το συγκεκριμένο video, που έγινε viral, ενδεχομένως να έδωσε στον Εργκίν Αταμάν το ερέθισμα για το σχόλιο που έκανε περί μετεγγραφής δημοσιογράφων στην Γαλλία με σαφή αιχμή για την νέα λίγκα που ετοιμάζει το ΝΒΑ σε συνεργασία με την FIBA.

«Στην Ευρωλίγκα υπάρχουν πολλές μεταγραφές παικτών, πρέπει να σκεφτούν να κάνουν και μεταγραφές δημοσιογράφων. Πήγα στο Παρίσι και δεν υπήρχε ούτε ένας δημοσιογράφος στη συνέντευξη Τύπου. Δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ. Το ίδιο συνέβη και με τον Πέδρο Μαρτίνεθ. Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον, πώς θα κάνετε δυνατή λίγκα στο ΝΒΑ Europe; Σε πόλεις όπως το Παρίσι, το Λονδίνο και το Μάντσεστερ. Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον σε αυτές τις πόλεις, πώς θα δημιουργηθεί δυνατή λίγκα; Πρώτα πρέπει να υπάρχει ενδιαφέρον και το ενδιαφέρον το βάζουν οι δημοσιογράφοι. Πρέπει να το σκεφτούν σοβαρά γιατί είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για το ευρωπαϊκό μπάσκετ!», σχολίασε ο Τούρκος τεχνικός με αφορμή ό,τι συνέβη στην “Accor Arena”, που είναι η νέα ονομασία του πάλαι ποτέ ιστορικού “Palais de Bercy”.

Η σύνδεση των δύο σπάνιων – για τα δεδομένα της σύγχρονης αθλητικής δημοσιογραφίας στο επίπεδο της Euroleague – σε συνδυασμό με τις παραπάνω δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού (μετά το ματς με τον Άρη), μας ώθησε να σκαλίσουμε λίγο την υπόθεση και να αλιεύσουμε σημαντικές λεπτομέρειες. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα λεγόμενα του Άταμαν δεν ήχησαν θετικά στα αυτιά των Γάλλων συναδέλφων...

Τι συνέβη, λοιπόν, κατ' αρχάς στο παιχνίδι της Παρί με την Παναθηναϊκό και οι ρεπόρτερ απουσίαζαν από την συνέντευξη Τύπου; Η αναμέτρηση διεξήχθη ανήμερα μίας αργίας (η 11η Νοέμβρη θεωρείται ως σημαντική ημερομηνία για το τέλος του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου) και επρόκειτο για το τρίτο σερί εντός έδρας ματς της γαλλικής ομάδας μέσα σε πέντε μέρες για την Euroleague (κόντρα στην Μπάγερν) και το πρωτάθλημα (κόντρα στην Λιμόζ).

Τα γαλλικά μέσα δεν διαθέτουν τόσους πολλούς αθλητικούς συντάκτες (η “L' Equipe” είναι η μοναδική αθλητική εφημερίδα με εθνική κυκλοφορία) ώστε να καλύπτουν ένα ματς με δύο ή τρεις δημοσιογράφους και όπως ήταν φυσικό, μετά το τέλος του αγώνα, το πρώτο μέλημα όλων όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο ήταν να μιλήσουν με τον Τι Τζέι Σορτς.

Ο πρώην Αμερικανός point-guard της γαλλικής ομάδας, περικυκλώθηκε στην μικτή ζώνη, όπου βρέθηκαν και όλοι οι απεσταλμένοι των ελληνικών media και οι δηλώσεις του πρέπει να διήρκεσαν πάνω από 15-20 λεπτά! Mε αποτέλεσμα όταν ο προπονητής της φιλοξενούμενης ομάδας (στην Euroleague μιλάει πάντα πρώτος), εν προκειμένω ο Εργκίν Αταμάν, να κάνει μία τυπική δήλωση (αρχίζει στο 15.20 του παραπάνω video) σε μηδενικό ακροατήριο.

Θα μπορούσε, βέβαια, να είχε υπάρξει μία συνεννόηση ανάμεσα στους δύο υπευθύνους Τύπου ώστε να αποφευχθεί το φιάσκο.

Το ίδιο ακριβώς σκηνικό συνέβη και στο επόμενο ματς απέναντι στην Βαλένθια, που ήταν το 4ο διαδοχικό εντός έδρας ματς των Παριζιάνων και διεξήχθη στην φυσική τους έδρα, την “Adidas Arena”.

Η βασική λεπτομέρεια έχει να κάνει με το γεγονός ότι το ματς συνέπεσε με την μάχη της Γαλλίας με την Ουκρανία στο “Stade de France” για τα προκριματικά του Μουντιάλ, καθώς επίσης και με την 10η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο 10ο και το 11ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας και στο προάστιο Σεν Ντενί, όπου συνολικά έχασαν την ζωή τους 129 άνθρωποι...

Κοινώς, το ματς έγινε έγινε με σχεδόν μηδενική δημοσιογραφική κάλυψη... Ωστόσο η αδιαφορία του υπευθύνου Τύπου της Παρί, προκαλεί έντονα ερωτηματικά...