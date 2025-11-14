Έκπληκτος έμεινε ο Πέδρο Μαρτίνεθ στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς Παρί-Βαλένθια και αναγκάστηκε να μιλήσει μόλις... 5 δευτερόλεπτα!

Πολλά είναι τα περιστατικά που έχουν συμβεί κατά καιρούς στις συνεντεύξεις Τύπου. Όμως όχι σαν και αυτό στο Παρίσι μετά το τέλος του αγώνα Παρί-Βαλένθια όπου οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 90-86.

Ο τεχνικός της Ισπανικής ομάδας, ως όφειλε, πήγε στη συνέντευξη Τύπου για να κάνει τις καθιερωμένες δηλώσεις αλλά προς μεγάλη του έκπληξη διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε ούτε ένας δημοσιογράφος!

«Έτσι θα είναι;» ρώτησε αρχικά τον υπεύθυνο Τύπου και μόλις έλαβε την καταφατική απάντηση απλά... είπε το τελικό σκορ του αγώνα και αποχώρησε χωρίς να κάνει άλλο σχόλιο.

Δείτε το τρομερό σκηνικό