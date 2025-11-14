Πέδρο Μαρτίνεθ, Βαλένθια: Τρομερό σκηνικό στο Παρίσι, ούτε ένας δημοσιογράφος στη συνέντευξη Τύπου, είπε μόνο το σκορ και αποχώρησε!
Πολλά είναι τα περιστατικά που έχουν συμβεί κατά καιρούς στις συνεντεύξεις Τύπου. Όμως όχι σαν και αυτό στο Παρίσι μετά το τέλος του αγώνα Παρί-Βαλένθια όπου οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 90-86.
Ο τεχνικός της Ισπανικής ομάδας, ως όφειλε, πήγε στη συνέντευξη Τύπου για να κάνει τις καθιερωμένες δηλώσεις αλλά προς μεγάλη του έκπληξη διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε ούτε ένας δημοσιογράφος!
«Έτσι θα είναι;» ρώτησε αρχικά τον υπεύθυνο Τύπου και μόλις έλαβε την καταφατική απάντηση απλά... είπε το τελικό σκορ του αγώνα και αποχώρησε χωρίς να κάνει άλλο σχόλιο.
Δείτε το τρομερό σκηνικό
😱Increíble la rueda de prensa de Pedro Martínez en París.— Medina (@jorgemedina_2C) November 13, 2025
No ha durado NI 5 SEGUNDOS😅
Se sienta y al no haber ningún periodista, dice el resultado y se marcha. pic.twitter.com/brio4XlzIY
