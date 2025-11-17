Πασκουάλ: «Πρέπει να οδηγήσουμε την ομάδα προς το μονοπάτι που θέλουμε»

Ο Τσάβι Πασκουάλ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Μπαρτσελόνα, στην επιστροφή του στη Βαρκελώνη έπειτα από 9 χρόνια.

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε και επίσημα την επιστροοφή του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο της ομάδας ως βασικό προπονητή.

Ο 53χρονος τεχνικός στην επιστροφή του στη Βαρκελώνη ύστερα από 9 χρόνια, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του για τους στόχους που θα θέσει για την απαιτητική συνέχεια της σεζόν.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ήταν μια όμορφη μέρα, έχω ανακτήσει την αίσθηση του ταξιδιού από την έδρα μας στο Παλάου Μπλαουγκράνα. Η σεζόν έχει ξεκινήσει και, σιγά σιγά, πρέπει να οδηγήσουμε την ομάδα προς το μονοπάτι που θέλουμε, το οποίο είναι να κάνουμε τους οπαδούς της Μπάρτσα χαρούμενους και η ομάδα να αντικατοπτρίζει τις αξίες της οντότητας της. Και, αν είναι δυνατόν, να είναι κοντά στο να διεκδικήσει όλους τους τίτλους.

Οι άνθρωποι στο Παλάου είναι εξαιρετικοί αλλά απαιτητικοί. Είτε κερδίζουμε είτε χάνουμε, πρέπει να τους δίνουμε πράγματα. Το DNA που έχουμε τόσα χρόνια πρέπει πάντα να είναι μπροστά από όλα και πρέπει να δημιουργήσουμε αυτή τη σφραγίδα, ώστε ο οπαδός να ενθουσιάζεται και να ταυτίζεται με την ομάδα.

Είμαι ένας προπονητής με περισσότερη εμπειρία. Το βάρος του να ζεις σε διαφορετικά μέρη σου φέρνει πολλά πράγματα και αυτό σε βοηθά να προσπαθείς να κάνεις τα πράγματα καλά, κάτι που πρέπει να κάνουμε τώρα».

Ο πολύπειρος προπονητής στην πρώτη του θητεία στην Μπαρτσελόνα, κατέκετησε μία Ευρωλίγκα, τέσσερα πρωταθλήματα Ισπανίας, τρία Κύπελλα Ισπανίας, τέσσερα Σούπερ Καπ και επτά τουρνουά Καταλονίας.