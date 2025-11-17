Γεύση από ΝΒΑ είχε το... σπίτι της Ακαδημίας της ΑΕΚ, αφού έδωσε το «παρών» το μεσημέρι του Σαββατου ο Μάικλ Μπράντλεϊ.

Από τη στιγμή που η Ακαδημία της ΑΕΚ έχει μπει στο... στολίδι της από το Φθινόπωρο του 2024, έχει αλλάξει επίπεδο, και προσπαθεί δημιουργήσει σωστούς ανθρώπους και αθλητές, ελπίζοντας πως ορισμένα από αυτά τα παιδιά θα επανδρώσουν και την ανδρική ομάδα, τιμώντας και με το παραπάνω τη φανέλα.

Άλλωστε οι Παίδες και οι Έφηβοι της ΑΕΚ κάνουν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια. Τελευταίο μεγάλο αποτέλεσμα για τους Παίδες η νίκη με 78-62 επί του Παναθηναϊκού. Μια επικράτηση που δείχνει πολλά και για τη δουλειά που γίνεται.

Μάλιστα το Σάββατο 15/11 ο πρώην παίκτης του NBA και πολλών ευρωπαϊκών ομάδων και νυν Coach & Sports Director του NBA Basketball School, Μάικλ Μπράντλεϊ επισκέπτηκε το σπίτι της Ακαδημίας, το ΑΕΚ BC Academy Sports Center.

Ένας υψηλός προσκεκλημένος μας έδωσε το «παρών» το μεσημέρι του Σαββάτου (15/11) στο «Σπίτι» μας, στο AEK BC Academy Sports Center, ο πρώην παίκτης του NBA και πολλών ευρωπαϊκών ομάδων και νυν Coach & Sports Director του NBA Basketball School, Μάικλ Μπράντλεϊ (Michael Bradley).

Ο Αμερικανός προπονητής αποδέχτηκε το κάλεσμα της ΑΕΚ ΒC ACADEMY και του συνεργάτη του στο NBA Basketball School και προπονητή των Παμπαίδων μας (U15), Ηλία Ζήκα.

Ο Μπράντλεϊ παρακολούθησε την προπόνηση, μίλησε στα Αετόπουλα για τη διαδρομή του στο κορυφαίο επίπεδο και μοιράστηκε σημαντικές εμπειρίες από την καριέρα του. Παράλληλα, συνομίλησε με τον Τεχνικό Διευθυντή & Προπονητή των Εφήβων, Λευτέρη Καλογήρου, αλλά και τον Τεχνικό Υπεύθυνο & Προπονητή των Παίδων, Γιώργο Αρναουτάκη.

Μετά την προπόνηση και με δική του πρωτοβουλία, αφιέρωσε χρόνο σε όσα παιδιά το ζήτησαν, δίνοντάς τους προσωπικές συμβουλές και καθοδήγηση.