«Πάγωσαν» στην Αναντολού Εφές όταν 1.53'' πριν τη λήξη του πρώτου 10λεπτου στην αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου στην Κωνσταντινούπολη αποχώρησε από το παρκέ για τα αποδυτήρια με ενοχλήσεις στον προσαγωγό ο Σέιν Λάρκιν! Ο γκαρντ της τουρκικής ομάδας τραυματίστηκε στο πόδι και χρειάστηκε να μεταφερθεί στα αποδυτήρια για περαιτέρω έλεγχο από το ιατρικό επιτελείο της Εφές.

Ο Σέιν Λάρκιν μέχρι τη στιγμή του τραυματισμού του στον προσαγωγό είχε 3 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ, όμως δεν μπόρεσε να συνεχίσει και χρειάστηκε να πάει στα αποδυτήρια για να εξεταστεί ενδελεχώς από το ιατρικό τιμ.

Στην Αναντολού Εφές σήμανε συναγερμός, καθώς προβλήματα τραυματισμών αντιμετωπίζουν ήδη οι Γιώργος Παπαγιάννης, Βενσάν Πουαριέ, Ροντρίγκ Μπομπουά και Πι Τζέι Ντόζιερ.