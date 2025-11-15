Ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ μίλησε μετά τη νίκη της Εφές επί της Μπάγερν για τον τραυματισμό του Σείν Λάρκιν.

Η Αναντολού Εφές άντεξε στην αντεπίθεση της Μπάγερν Μονάχου, επικρατώντας με 74-72, παρά το γεγονός ότι έχασε νωρίς τον Σέιν Λάρκιν λόγω τραυματισμού.

Ο γκαρντ της τουρκικής ομάδας ένιωσε ενοχλήσεις στον προσγωγό ν 1.53'' πριν τη λήξη του πρώτου 10λεπτου και χρειάστηκε να μεταφερθεί υποβασταζόμενος στα αποδυτήρια για περαιτέρω έλεγχο από το ιατρικό επιτελείο της Εφές. Ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ τοποθετήθηκε για το ζήτημα στις δηλώσεις του μετά το ματς.

Αναλυτικά

«Δεν ξέρουμε ακόμη το μέγεθος της ζημιάς του Λάρκιν, δεν είμαι σίγουρος πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός. Μπορώ να σας πω ότι έχουμε μία από τις καλύτερες ιατρικές ομάδες σε όλο το μπάσκετ. Το Σάββατο θα κάνει μαγνητική και θα μάθουμε περισσότερα. Ο Σέιν Λάρκιν είναι ο καλύτερος παίκτης μας και το πρόσωπο της ομάδας, αυτό δεν είναι μυστικό. Είναι το κύριο επιθετικό μας "όπλο".

Το μότο για όλη τη φετινή σεζόν είναι “next man up”. Το παιχνίδι είναι τόσο γρήγορο και γεμάτο τραυματισμούς. Χάσαμε τον Βενσάν Πουαριέ, ο Γιώργος Παπαγιάννης είναι έξω, ο Ροντρίγκ Μπομπουά δεν είναι μαζί μας… Ο Πι Τζέι Ντόζιερ τραυματίστηκε μετά τους 34 πόντους που έβαλε απέναντι στη Μιλάνο.

Έχουμε σίγουρα κακή τύχη, αλλά δεν έχουμε κι άλλη επιλογή από το να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να συνεχίσουμε μπροστά».