Αρμάνι Μιλάνο-Ολυμπιακός: Ο Πίτερς το... μπουμπούνισε μπροστά από το logo
Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Μιλάνο απέναντι στην Αρμάνι για την 11η αγωνιστική της EuroLeague και λίγο πριν από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο Άλεκ Πίτερς σκόραρε μπροστά από το logo!
Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού ευστόχησε για το 44-43 και ο επίσημος λογαριασμός της EuroLeague στο Χ ανέφερε στο σχετικό ποστάρισμα: «Πολύ λίγοι έχουν το range του Πίτερς»!
Very few have his range, @petersalec #MotorolaMagicMoment | @Moto https://t.co/8F6vnXIwpl pic.twitter.com/vXMiUcPk4C— EuroLeague (@EuroLeague) November 14, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.