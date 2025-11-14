Ο Άλεκ Πίτερς σκόραρε μπροστά από το logo στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Μιλάνο απέναντι στην Αρμάνι για την 11η αγωνιστική της EuroLeague και λίγο πριν από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο Άλεκ Πίτερς σκόραρε μπροστά από το logo!

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού ευστόχησε για το 44-43 και ο επίσημος λογαριασμός της EuroLeague στο Χ ανέφερε στο σχετικό ποστάρισμα: «Πολύ λίγοι έχουν το range του Πίτερς»!