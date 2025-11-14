Ο Νάντο Ντε Κολό συνεχίζει να βρίσκεται στα «πιτς» για την Βιλέρμπάν, με τον πολύπειρο γκαρντ να μένει εκτός από το παιχνίδι κόντρα στην Παρτίζαν.

Η Βιλερμπάν υποδέχεται την Παρτίζαν για την 11η αγωνιστική, με την γαλλική ομάδα να μην έχει στην διάθεσή της τον Νάντο Ντε Κολό, αλλά και τον Τομά Ερτέλ.

Ο Ντε Κολό τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο πριν από δύο εβδομάδες και αναμένεται να μείνει εκτός για τουλάχιστον μια εβδομάδα ακόμη. Όσο για τον Ερτέλ , έχει χάσει όλους τους αγώνες της EuroLeague, με την επιστροφή του να υπολογίζεται μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.

Από εκεί και πέρα εκτός για την Βιλερμπάν παραμένουν οι Σακίλ Χάρισον και Έντγουϊν Τζάκσον.